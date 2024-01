Alvó férfit fosztott ki két tolvaj a Nyugati Pályaudvarnál. Először a fiatalabbik fosztogató kezdett kutakodni a védekezésre képtelen férfi zsebében, majd amikor nem talált semmit, odahívta magához a társát is, aki elé állt, hogy eltakarja az arra járók előle. Az alvó férfit végül teljesen kizsebelték, az ügyészség most emelt vádat a tolvajok ellen – számolt be az esetről a Tények.