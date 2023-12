"Nem itt kellene lenned " - egyéves kislánya üzent a kómában fekvő ralisnak, Szilágyi Ricsinek

Megtörtént a funkcionális MRI vizsgálat is, annak a kiértékelését várjuk. Egyébként jókedvű, mosolygós szerencsére továbbra is Ricsi. Folyamatosan mutat kisebb pozitív jeleket. Nagyon figyelmes, szinte napról napra jobban van. Egyre több mindenen mosolyog, sokszor kacag, ha nevettetjük. Figyeli mikor ki beszél, arra néz, fejét is odafordítja