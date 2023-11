„Most apa pihen, erőt gyűjt" – 5 millió forint választja el a kómában fekvő magyar sportolót attól, hogy visszatérjen családjához

Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, egy fiatal családapáért, Szilágyi Ricsiért imádkozik és gyűjt családja és a magyar ralis közösség. A bajnok navigátor és rali pilóta szíve 2022 májusában váratlanul megállt a Dunakanyar Rally pályabejárása közben. Többszöri újraélesztés után Ricsi napokig élet-halál között lebegett, majd oxigénhiányos állapot lépett fel nála, és kómába került. Az édesapa másfél éve fekszik éber kómás állapotban: felesége és egyéves kislánya várja őt haza.

Szilágyi Ricsi és felesége, Krisztina között különleges kapcsolat van és már van egy egyéves kislányuk is Fotó: Olvasói fotó

„Reméltem, hogy a kislányunk születésnapját már együtt ünnepeljük itthon”

Szilágyi Ricsi felesége, Krisztina a baleset óta felvette a kapcsolatot egy németországi klinikával, ahol a leletek alapján fogadnák Ricsit, ugyanis biztató eredményeket értek el hasonló eseteknél. A kezelés és a kiutazás azonban nem kevés pénzbe kerül: a családnak 40 millió forintra van szüksége, hogy Ricsi megfelelő kezelésben részesüljön és visszatérhessen hozzájuk.

A fiatal feleség nem adja fel: napról napra lát apró javulásokat Ricsin és már az összeg nagy része is megvan a kezelésre. Már csak 5 millió forintra van szüksége a családnak, hogy a kómában fekvő édesapa kijusson Németországba.

Ricsi folyamatosan mutat kisebb pozitív jeleket. Nagyon figyelmes, szinte napról napra jobban van. Egyre több mindenen mosolyog, sokszor kacag, ha nevettetjük. Figyeli mikor ki beszél, arra néz, fejét is odafordítja

– mesélte Krisztina a Borsnak, aki azt is elmondta, hogy most egy MR vizsgálatra várnak, amit kifejezetten a külföldi professzorok kértek és abból is nagyon sok mindent meg fognak tudni Ricsi állapotáról.

Ricsi és Krisztina 2022 áprilisában tudták meg, hogy gyermekük lesz, akinek a Janka nevet választották. A májusi tragédia azonban az egész világukat felbolygatta: Ricsi már kómában volt, amikor kislánya megszületett. Janka lassan egyéves lesz, az apukája pedig még mindig nincs velük.

– Reméltem, hogy ezt már együtt ünnepeljük itthon, vagy legalább a külföldi klinikán. Nagyon nehéz lesz nélküle ezt megtartani, de tudom, hogy azt szeretné Ricsi is, hogy szép első szülinapja legyen a kislányunknak. Minden nap nézünk apáról képet, videót, amit Janka mosolyogva néz. Azt szoktam mondani, hogy most apa pihen, erőt gyűjt, és hamarosan itthon lesz velünk – mesélte megtörten Krisztina, akinek az ünnepek közeledtével még nehezebb megélni ezt az egészet.

Szerettük eddig a karácsonyt, de most már senki sem várja igazán a családból. Őszintén nekem már a gondolata is nyomasztó. Ami a legtöbb helyen jó hangulatban, meghitten telik, nálunk az magányosan, sírva, megtörten. De próbálom úgy felfogni mint tavaly, hogy az is csak egy nap, túléljük, és megyünk tovább

– vallott őszintén a fiatal feleség, akinek Ricsi a nagybetűs szerelem, a férfi, akire mindig is vágyott. Úgy tartották, hogy ketten bármit le tudnak győzni és egymást erősítették a bajban.

Krisztina az ünnepek közeledtével egyre nehezebben viseli férje hiányát Fotó: Olvasói fotó

Már csak 5 millió forint kell a kezeléshez

Az ifjú ralisért az egész autós közösség összefogott: rendszeresen szerveztek jótékonysági eseményeket és gyűjtést, hogy Ricsi minél előbb kijusson Németországba. A 40 millió forintos összeg már majdnem meg is van: 5 millió forint hiányzik még a célhoz.

– Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármilyen formában is segített eddig is. Már jeleztem a klinika felé, hogy remélhetőleg nemsokára célba érünk, és meg lesz a teljes összeg. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ők is jeleznek amint indulhatunk – tette hozzá Krisztina, akinek az összeg összegyűjtése után néhány hét még kelleni fog, mire minden részleggel lebonyolítja az adminisztrációt.

Köszönjük, hogy mellettünk, Ricsi mellett vannak. Sokan nem egyszer, nem kétszer próbálnak meg segíteni, hogy a lehető leggyorsabban összegyűljön a pénz. Hiszem, hogy ez a sok pozitív dolog célba ér és sikerülni fog.. Sikerülnie kell!

– zárta gondolatait bizakodóan a feleség, aki reméli, hogy hamarosan arról számolhat be, hogy úton vannak a német klinikára.