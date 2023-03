Május óta kómában fekszik a raliversenyző: Gyűjtést szerveznek Szilágyi Ricsiért

Április 9-én Salgótarjánban, Nógrád vármegye megyeszékhelyén Szilágyi Richárdért bőgnek fel a motorok. A fiatal bajnok navigátor szíve 2022 májusában, a Dunakanyar Rally pályabejárása közben hirtelen megállt, minden előzmény nélkül - írják az Együtt Ricsi gyógyulásáért facebook oldalon. Ahogy írják: Többszöri újraélesztés után Ricsi napokig élet-halál között lebegett, sajnos azonban a hosszas újraélesztés következtében, oxigén hiányos állapot lépett fel, ami miatt kómába került, és azóta is éber kómás állapotban van a fiatal versenyző.

A fiatal ralis május vége óta fekszik kómában. Fotó: Facebook / Együtt Ricsi gyógyulásáért

Jótékonysági gyűjtés a fiatal tehetségért

A fiatal navigátorért az egész ralis közösség összefogott és rengetegen szerveznek gyűjtést számára, ugyanis egy németországi klinika fogadná a kómában lévő fiatalembert intenzív rehabilitációra. A jótékonysági oldal szerint a 8 hetes kezelésre és az utazásra 40 millió forintra lenne szüksége a családnak, amit még nem sikerült összegyűjteni. Azt írják, a kezelés reménye azért is bíztató, mert május óta Ricsi állapota sokat fejlődött: reagál a környezetére, 3 hét után le tudták venni a lélegeztető gépről és már az etetéssel is próbálkoznak, azonban kommunikációra egyelőre nem képes.

A fiatalembert ráadásul már nem csak felesége, de közös kislányuk is hazavárja, aki december elején jött a világra. Ricsi felesége Krisztina május óta, várandósan is, minden egyes nap munka után bement hozzá a kórházba, ápolja, gondozza a fiatal ralist és együtt nézik a rallylive közvetítéseket is a versenyekről - írják. A németországi kezelés reményt adna rá a családnak, hogy Ricsi újra visszatérjen hozzájuk a kómából, és megismerhesse újszülött gyermekét.

Ricsi még nem is láthatta újszülött kislányát. Fotó: Facebook / RallyFeeling

Salgótarján is összefog Ricsiért és családjáért

Április 9-én „Kilinccsel előre! Jótékonysági autós vasárnap, Szilágyi Ricsi gyógykezelésére" névvel rendez jótékonysági autós napot a Mester Motorsport Club. Az eseményre megvásárolt jegyekből befolyt összeggel minden résztvevő a kómában fekvő raliversenyző külföldi gyógykezelését támogatja majd.

A nézők megnézhetik majd a ralifutamot a 800 méteres pályán, de akár ők maguk is beülhetnek a pilóták mellé. Az eseményt a város polgármestere nyitja majd meg, ezzel is jelképezve azt, hogy egy egész város áll a versenyző mögött, és szurkol azért, hogy megkapja a szükséges kezeléseket és felébredjen családjához.