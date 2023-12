Hiába az elmúlt 4 év, Edit továbbra sem adja fel!

Olyan példamutató történet volt a legolvasottabb a héten a Bors cikkei közül, mely hatására valószínűleg Te is meghatódsz majd. Edit ugyanis olyan dolgokon ment keresztül, amik után nem sokan mondanák azt, hogy boldogok. Ő azonban mégis pozitívan tudja szemlélni a világot.

Editet az elmúlt négy évben próbára tette az élet, ám úgy gondolja, jól vizsgázott. Az anyukának az édesanyja sztrókot kapott, magához fogadta őt és máig ápolja. Volt, hogy átverték, ám ő mégis segít másokon. Bevallása szerint boldog.

Azt mondta a kezelőorvosa, hogy nem fog lábra állni, keressünk neki egy otthont! Képtelen voltam rá! Ijesztő volt, félelmetes, és kilátástalan, de felmondtam a munkahelyemen, és hazahoztuk őt 2019. dec. 6- án

– osztotta meg történetét az asszony, aki innentől már nem tudott teljes állást vállalni, mert az édesanyja mellett kellett lennie, hogy gondozza, ápolja.

A halál torkából tért vissza Szilvi és kislánya

Három évvel ezelőtt Szilvi élete egy csapásra megváltozott, amikor várandósan lélegeztető gépre került koronavírus fertőzés miatt. Bár végül az anyuka és a kis Napsugár is megmenekült, az életük teljesen másképp alakult, mint ahogy azt korábban képzelték.

Szilvi világ életében napi szinten futott, sportos, egészséges életet élt, ám most, 3 évvel a történtek után, még mindig mankóval jár.

Sajnos még mindig nem tudtam elhagyni a mankót a térdem miatt, ráadásul továbbra is zsibbadtak és gyulladtak a lábaim

— tudtuk meg Szilvitől, akinek januárban lábai miatt sebészetre, emellett teljes körű kivizsgálásra is mennie kell. Mivel az anyuka térdét nem bírja teljesen kiegyenesíteni, bizonytalan a járása.

Kétségbeesve keresik a 16 éves diáklányt

Meggyőződésem, hogy Dominika a barátjával, N. Zoltán Ábrahámmal együtt van valahol, és azért nem jön haza, mert a 25 éves férfi befolyásolja

A meggyilkolt Nikolett nem élhette meg a karácsonyt

December 11-én egy boldognak induló nap fordult borzalmas tragédiába a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajószentpéteren. Az ott élő K. Gábor ugyanis 13 késszúrással, gyermekei előtt végezte ki feleségét, K. Nikolettet.

A történtek óta rácsok mögött van K. Gábor. Fotó: Vajda János / Boon

Sikert sikerre halmoz a miskolci csodalány

A mindössze 12 éves Balla Riana Emma nemrég alkotta meg saját filmjét, a Rianást, amelynek amellett, hogy ő írta a forgatókönyvét, ő játssza a főszerepét is. A kisfilm világszerte meghódította a nézőket és a kritikusokat, a legnevesebb filmfesztiválok dobogóira jutva fel. Díjat nyert már New Yorkban, Cannes-ban, Chicagoban, Brazíliában, Svédországban is.

A miskolci csodalány, Balla Riana Emma tehetségét világszinten elismerik. Fotó: BonART Photography

Most újabb örömhírt jelentett be a család: ismét díjat kapott a Rianás, ezúttal Sydney-ben a Titan Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol Balla Riana Emmát az év legjobb színésznőjének választotta a zsűri, valamint a film elhozta az „Év Legjobb Kísérleti Filmjének” járó díjat is.

