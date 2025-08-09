Borzalom: 13. születésnapja előtt kellett amputálni egy focistalány lábait

Szívszorító tragédia rázta meg az írországi Cork lakosságát, miután Félie O'Sullivan egy borzalmas farmbalesetben, mindössze néhány nappal a 13. születésnapja előtt elvesztette mindkét lábát. Habár az orvosok mindent megtettek érte, olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy kettős lábamputáción esett át, amelyet követően még mindig napokon át küzdöttek állapotának stabilizálásáért.

Mindkét lábát amputálni kellett. / Fotó: GoFundMe

Félie jelenleg is rehabilitációs kezeléseken vesz részt Dublinban, azonban otthonába, West Corkba még egy évig nem térhet vissza miatta:

Féile egy hihetetlenül erős kislány minden értelemben. Talán nem is élne már, ha nem lenne ennyire erős. Minden kihívással szembenézett, és még mindig küzd. Egyszerűen csodálatos. Eddig körülbelül 15 műtéten esett át. Rendkívül nehéz ez neki és az édesanyjának, Maureen-nek is. Igazából mindenkinek a közösségünkben. Most mindannyian azon vagyunk, hogy támogassuk őket

- közölte egy helyi lakos, hozzátéve, hogy jelenleg azon dolgoznak, hogy adománygyűjtés segítségével támogatni tudják a családot. Pláne, hogy Félie a lábamputációja előtt focizott is édesanyjához hasonlóan a helyi klubban, a Garnish GAA-ban.

Féile otthonát át kell alakítani, mire hazatér. A családnak egy speciálisan átalakított autóra lesz szüksége. Féile-nek élete végéig segítségre lesz szüksége. Azért küzdünk, hogy tudják, itt mindenki azt szeretné, hogy megkapjanak minden támogatást. A közösségünk kiáll mellettük, hiszen az életük egy pillanat alatt megváltozott

- idézte őt a DailyStar kiemelve, a 13 éves kislány imádta a mozgást, a természetet, így a tragédia még nehezebben érinti őt.