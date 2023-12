Kétségbeesve keresik a két hónapja eltűnt Dominikát

Egy igen furcsa dolog történt nemrég a több hónapja eltűnt Dominika ügyében. Egy alig néhány óráig élő Facebook-profilról bejelentkezett valaki az interneten a 16 éves lány nevében. Dominika több, mint két hónappal ezelőtt novajidrányról tűnt el. Az édesanyja és a nevelőapja még akkor bejelentést tett a rendőrségen, a gimnazistát pedig körözni kezdték. A lány hollétéről semmit sem tudnak, igaz, vannak sejtéseik. A rendőrségi körözés visszavonásáig ide kattintva megtekinthető a lány arcképe.

Dominikát a rendőrök is nagy erőkkel keresik Fotó: Unsplash

- Meggyőződésem, hogy Dominika a barátjával, N. Zoltán Ábrahámmal együtt van valahol, és azért nem jön haza, mert a 25 éves férfi befolyásolja – mondta a Borsnak Sámuel, Dominika nevelőapja. N. Zoltán Ábrahámmal azonban az idősebb férfi állítását határozottan tagadja.

- Két hónapja csak a szerelmemre tudok gondolni, de bevallom, kezdek elfáradni. Beleőrülök, hogy nem tudok róla semmi biztosat. Még egy levelet is eljuttatott hozzám, amiben azt írta, hogy velem is megszakít minden kapcsolatot. Tudom, hogy nem volt minden rendben náluk, ezért is szökött el otthonról. Ezért szeretném a Borson keresztül is üzenni neki, hogy keressen fel! - fejtette ki az álláspontját Zoltán:

Kicsim, nagyon szeretlek és megbízhatsz bennem! Minden rendben lesz!

- fogalmazott a férfi még vasárnap este.

Hétfő délután aztán valaki létrehozott egy Facebook-profilt a lány nevében. Zoltán állítja: megismeri a kedvese stílusát, ezért meggyőződése, hogy maga Dominika adott így magáról életjelet. A szerelmes férfi azonnal kérte egy hozzászólásban, hogy Dominika árulja el, hol van, de a profil kezelője közölte: senkinek sem mondja el, mi több, azonnal törli is magát. Percekkel később az oldal valóban eltűnt.

Zoltán állítja: mihelyt Dominika eléri a nagykorúságot, szeretné feleségül venni, hogy új életet kezdhessenek Németországban.

Annak az egynek örülök, hogy legalább annyit tudhatok, hogy a szerelmem él! Sokáig ebben sem lehettem teljesen biztos

– mondta végül a mosogatóként dolgozó férfi,