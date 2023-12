Terhesen kapta el a koronavírust: friss hírek a halál torkából visszatért Szilviről és kislányáról

Három évvel ezelőtt Szilvi élete egy csapásra megváltozott, amikor várandósan lélegeztető gépre került koronavírus fertőzés miatt. Bár végül az anyuka és a kis Napsugár is megmenekült, az életük teljesen másképp alakult, mint ahogy azt korábban képzelték.

Szilvi 3 évvel a történtek után, még mindig csak mankóval képes járni. Fotó: olvasói

Szilvi világ életében napi szinten futott, sportos, egészséges életet élt, ám most, 3 évvel a történtek után, még mindig mankóval jár.

Napsugár sürgősségi császármetszéssel jött a világra, és hónapokig nem lehetett az édesanyjával. Szilvi ezekben az időkben az életéért küzdött, többször járt a halál torkában, ám hatalmas erejének hála nem adta föl és így lekerült a lélegeztető gépről, majd megkezdte a rehabilitációt.

Sajnos még mindig nem tudtam elhagyni a mankót a térdem miatt, ráadásul továbbra is zsibbadtak és gyulladtak a lábaim

— kezd mesélni Szilvi, akinek januárban lábai miatt sebészetre, emellett teljes körű kivizsgálásra is mennie kell. Mivel az anyuka térdét nem bírja teljesen kiegyenesíteni, bizonytalan a járása.

Olyan, mintha az egyik lábam rövidebb lenne, így megdőlök mankó nélkül

— magyarázza az édesanya, aki a betegség óta a lábfejét is alig tudja mozdítani, ezért egy speciális szerkezetet kell viselnie. A szerkezetet a vádlijánál kell becsatolni, ez rögzíti a lábfejét, hogy járni tudjon. Szilvinek az orvosok mondták, hogy a gyógyulása lassú folyamat lesz, de erre azért nem számított. Iszonyú nehéz elviselnie azt, hogy nem sportolhat, hiszen korábban a futás a mindennapjai része volt, így abban bízik, végre helyrejön a lába. Életét tovább nehezített, hogy elveszített egy számára fontos embert.

Meghalt a szomszéd néni, aki a betegség óta mindig mellettem állt

— érzékenyül el Szilvi, majd elmeséli, hogy a néni közel három éve a lelki támasza. Hiányozni fognak neki a közös kávézások, beszélgetések és az idős nő jó tanácsai. Szilvi és családja eddig nem is nagyon készült a közelgő ünnepekre, mert mélyen megérintette őket az idős asszony halála. Az anyuka nagyobbik lányának azonban a napokban volt a születésnapja, ez egy picit közelebb hozta őket az ünnepekhez.

Napsugárt meghívták az óvodai Mikulás ünnepségre, melyre verssel is készült. Fotó: olvasói

Azelőtt ilyenkor már van dekoráció, most sehol nem tartunk és már csak egy hét maradt

— sóhajt fel Szilvi, akinek kislánya Napsugár odáig van a karácsonyi fényekért az utcában. A gyermek csak jövő év szeptemberében kezdi az óvodát, de már idén is meghívták az intézmény Mikulás ünnepségére. Édesanyja iszonyú büszke rá, ugyanis megtanult egy egész Mikulás verset, amit el is mondott az óvó néniknek. Szilvi azt is elárulja, hogy a karácsonyi sütésben a párja Jocó is kiveszi a részét, de a szüleire is mindig számíthat.

Napsugár és a nagyszülők nagyon közel állnak egymáshoz. Fotó: olvasói

Halászlé biztosan lesz, és süteményekben sem lesz hiány, hiszen édesapám cukrász

— meséli nevetve Szilvi, aki abba is beavat minket, hogyan zajlik náluk a szenteste.

Napsugárral megbeszéltük, hogy segítünk az angyaloknak feldíszíteni a fát, mert nekik és a Jézuskának nagyon sok a dolga

— zárja az édesanya, aki továbbra is nagyon hálás az orvosoknak, hiszen Napsugár és ő is folyamatos ellenőrzés alatt áll, így az egészségük miatt nem kell aggódniuk.