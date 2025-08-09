Marco Rossinak elege lehet, Sallai Rolandról furcsa hírek érkeztek

Sallai Roland a török bajnokság címvédője, a Galatasaray kezdőcsapatában kezdte az évet pénteken, amikor a Gaziantep otthonában léptek fel. Igen ám, de a magyar válogatott szélsőjére, Sallaira ismét nem a támadók között, hanem hátul, jobbhátvédkét számoltak - írja a Magyar Nemzet.
A 28 éves játékos ennek ellenére az akciókat is segítette, az első gól előtt például büntetőt harcolt ki, és veszélyes beadásokkal segítette csapatát. Sallai eredeti posztján a nyáron szerződtetett Leroy Sané szerepelt. A magyar légiós végig pályán volt, a Galatasaray 3-0-ra nyert.
Ettől függetlenül a magyar válogatott szempontjából inkább aggasztó lehet, hogy Sallaira hétről-hétre inkább védőként számolnak a klubcsapatában. Eközben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi rendszeresen támadószerepkörben, szélsőként foglalkoztatja. Aligha mindegy, hogy a szeptemberi világbajnoki selejtezőkig Sallai milyen poszton fog szerepelni a Galatasarayban, hiszen a magyar nemzeti együttes kulcsemberéről beszélünk. A szezon előtt felmerült, hogy Sané érkezése miatt Sallai távozhat, és olyan klubot keres magának, ahol ismét a megszokott posztján szerepelhet.
A magyar válogatott szeptember 6-án Írország otthonában lép fel, majd három nappal később Budapesten Portugáliát fogadja világbajnoki selejtezőn.
