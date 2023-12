Elképesztő sikert aratott a miskolci „csodalány"

Tovább menetel a magyar "csodalány", Balla Riana Emma a siker felé. A mindössze 12 éves Riana nemrég megalkotta saját filmjét, a Rianást, amelynek ő írta a forgatókönyvét és ő játssza a kisfilm főszerepét is. A film világszerte meghódította a nézőket és a kritikusokat, a legnevesebb filmfesztiválok dobogóira jutva fel. Díjat nyert már New Yorkban, Cannes-ban, Chicagoban, Brazíliában, Svédországban is. Most újabb örömhírt jelentett be a család: ismét díjat kapott a Rianás, ezúttal Sydney-ben a Titan Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol Balla Riana Emmát az év legjobb színésznőjének választotta a zsűri, valamint a film elhozta az „Év Legjobb Kísérleti Filmjének” járó díjat is.

A miskolci Riana tehetsége meghódította a világot Fotó: BonART Photography

Felnőtt színészeket lekörözve lett az év színésznője Riana

Riana Emma mindössze 10 éves volt, amikor elkészítette a Rianás (angol nevén Rift) című kisfilm forgatókönyvét. Rá két évre a film is elkészült és 4 kontinensről összesen 99 díjat zsebelt be mindeddig. Számos díjat nyert az operatőr, a zeneszerző és a rendező is, valamint Rianát díjazták forgatókönyvíróként és színésznőként is, a Sydney-ben kapott elismerés azonban kiemelkedő, hiszen a felnőtt színészekkel egy kategóriában versenyezve ítélték a 12 éves Rianának az év legjobb színésznője díjat.

Ez a díj kiemelten fontos szakmai elismerés Riana számára, hiszen filmes szakemberekből álló, 12 tagú nemzetközi zsűri ítélte őt az Év Legjobb Színésznőjének. Tehát a felnőtt színészekkel egy kategóriában versenyezve választották őt a legjobbnak

– mesélt a sikerről Riana édesanyja, Daragó Laura, aki egyben a Rianás rendezője is. Laura azt is elmondta a Borsnak, hogy a díjátadó gála 2024. január 20-án lesz Sydney-ben, vörös szőnyeges felvonulással és koktélpartival, az eseményen azonban Riana nem tud személyesen részt venni. A stábot Csík Mercédesz, Sydney-ben élő filmbarát képviseli majd.

Felnőtt színészeket körözött le a magyar kislány Sydney-ben Fotó: Titan Film Festival

Már Afrikában versenyzik a magyar kisfilm

A Rianás jelenleg az 5. kontinensen, Afrikában méretteti meg magát különböző fesztiválokon, így az sem kizárt, hogy hamarosan onnan is érkeznek jó hírek és újabb díjakról számolhat majd be a borsodi család. A miskolci Balla Riana Emma jelenleg 34 nemzetközi filmdíjjal büszkélkedhet és olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint Jamie Lee Curtis, Cate Blanchet, Haley Benett, Luke Evans, Dakota Fanning, Daniel Brühl és Nina Hoss. A gyermekszínészként tevékenykedő Riana neve tehát már eddig sem volt ismeretlen Hollywoodban.