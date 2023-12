Egy 10 éves kisfiút többször is arcon ütötte a tanára

Megrázó verekedés történt egy angliai iskolában. Egy édesapa vallomása szerint a 10 éves fiát egy eldugottabb folyosóra vonszolta az iskolájának egyik dolgozója, majd többször arcon ütötte, amíg néhány tanár szét nem rángatta őket. Az incidens után a gyermek sírva fakadt, és az iskola után azonnal elmesélte apjának az eset részleteit. Még megrázóbbá teszi a helyzetet, hogy másnap egy levél fogadta az apukát, amiben közölték vele, hogy a fiát felfüggesztették, mert a személyzet egyik tagjával szemben erőszakoskodott.

A bántalmazás Islingtonban a Christ the King RC Általános Iskolában történt. Az esetről az édesapa Charles Etumnu számolt be a The Sunnak. Beszámolója szerint a fia egy barátját akarta megvédeni, amikor az intézmény egyik dolgozója meglökte.

Egy erős lökést érzett hátulról a fiam, majd megbotlott. Miután visszanyerte az egyensúlyát, azt mondta, hogy: Ne érj hozzám! A tanár ezután egy eldugottabb helyre vonszolta a lépcső közelében és elkezdte ütögetni. Megpróbálta ezeket kivédeni a fiam, és az volt a szerencséje, hogy több tanár is oda jött és szétválasztották őket. A fiam ekkor kezdett sírni

- árulta el a lapnak Charles az ő nézőpontjukból a történetet. A lap arról is írt, hogy végül 3 nappal az incidens után megszüntették a kisfiú felfüggesztését. Charles azonban kivette az iskolából mind a három oda járó gyermekét és feljelentést tett a rendőrségen.

James Potts az iskola igazgatója is megszólalt a lapnak az ügyről:

Novemberben súlyos incidens történt az iskolánkban. Amint megtudtuk, hogy feljelentést is történt az ügyben, rendkívül komolyan kezdtük el kezelni és minden óvintézkedést megtettünk. A személyzetünk egyik tagját felfüggesztettük a vizsgálat teljes idejére, illetve szorosan együttműködünk a rendőrséggel. A nyomozás befejeztéig azonban nem akarunk további megjegyzéseket fűzni az ügyhöz.

- idézte az igazgató szavait a lap.