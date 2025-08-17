Most kaptuk: hármas karambol történt az M1-esen, hatalmas a baj

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. A baleset Mocsa térségében, a 82-es és 83-as kilométerszelvény között történt.
A helyszínre a tatabányai tűzoltók vonultak ki, akik egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki járművéből. Az érintett szakaszon jelenleg csak egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.