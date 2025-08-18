Óriási örömhír: kész gyermeket vállalni 35 évvel idősebb férjével a Séfek Séfe sztárja!

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja sok szempontból igen megosztó karakter, így a sok pozitív mellett rengeteg negatív kommentet is kap. A 30 éves biztosítási tanácsadót már sokat bántották a külseje miatt is, de sosem hagyta, hogy idegenek véleménye befolyásolja. Az azonban teljesen más ha az egészsége forog kockán, ezért eldöntötte, életmódot vált. Ráadásul nagy vágya, hogy édesanya lehessen, talán nem is olyan sokára, amihez ez szintén elengedhetetlen. Erről mesélt most a Borsnak.

Balogh Tamásné családja jelenleg csak férjéből és két kutyusukból áll, de ezen hamarosan változtatni szeretnének (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné kora ellenére az élete minden területén nagyon tudatos és határozott, így van most az életmódváltással is. Elmondása szerint több olyan tényező is van ez életében, ami miatt ezt a döntést most meg kellett hoznia.

– Nem bánom, hogy az utóbbi időben kicsit hátra léptem a szerepléstől, így sokkal jobban tudtam fókuszálni azokra a dolgokra, amikre korábban nem feltétlenül sikerült. Úgy döntöttem, hogy életmódváltásba kezdek, és most már a TikTok tartalmaim is ezzel kapcsolatosak lesznek, hiszen ez már a mindennapjaim része – vágott bele.

Egy dietetikus segítségével indultam neki, aki egyébként az egyik ügyfelem, és nagyon örültem, amikor kiderült, hogy ezzel foglalkozik. Olyan emberre volt szükségem, aki nem csak segít, de étrendet is készít, mert tényleg gyökeresen változás kell. Elég rosszak lettek a legutóbbi laboreredményeim, ami kicsit elgondolkodtatott. Nem akarok 30 évesen meghalni és gyereket is szeretnék

– mesélte az elhatározás hátteréről.

A babatéma kapcsán sokan felhozzák, hogy Balogh Tamásné férje hány éves, de úgy érzik, ez egyáltalán nem befolyásolja őket (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné gyerekre vágyik

Nem titok, hogy Balogh Tamásné Eszter férje 35 évvel idősebb, ami miatt sok beszólást kapnak, de ők ezt cseppet sem érzik a mindennapokban. A házaspár kapcsolata nagyon harmonikus, és abban is egyetértenek már a kezdetek óta, hogy nagyon vágynak egy közös gyerekre.

Mostanság nagyon rápörögtünk a babatémára, szóval tervben van ez is a közeljövőben. Egyelőre azt remélem, hogy fél év alatt sikerül rendbe szednem magam, ami már csak amiatt is nagyon jó lenne, mert nagyon szeretném, ha jövőre elmehetnénk Tamással az Ázsia Expresszbe. Persze tudom, hogy ez nem ezen múlik főként

– magyarázta Eszter.