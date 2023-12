Saját tinilányának adta ki magát a suliban az anyuka, a tanárokat is sikerült átvernie

Igencsak bizarr ügy végére került pont a közelmúltban, miután a bíróság elítélte azt a 30 éves anyukát, aki egy "társadalmi kísérlet" keretén belül úgy döntött, hogy a saját, 13 éves kamaszlányának adja ki magát, és megnézi, meddig nem bukik le annak iskolájában. Nos, elárulhatjuk: elég sokáig sikerült kihúznia. Nem csak a tanárokat, de a kislány osztálytársait is alaposan átejtette. Az anyuka az egész akciót fel is vette a telefonjával: megmutatta, hogy készült az álcája, hogy jutott be a suliba, és az intézményből is bejelentkezett.

A texasi Casey Garcia az iskolák biztonságára, illetve annak kijátszhatóságára szerette volna felhívni a figyelmet, ami igen komoly téma, kiváltképp annak fényében, mennyi iskolai lövöldözés történik évről évre a nő otthonában, az Egyesült Államokban.

A 150 centi magas Garcia 2021. június elsején ment be lánya nevében a San Elizario Középiskolába. Akcióját segítette, hogy épp a koronavírus-világjárvány közepén jártunk, így mindenki maszkot viselt. Ennek ellenére elképesztő, hogy egészen a hetedik óráig senki sem kérdőjelezte meg, hogy ő nem az lenne, akinek mondja magát. Ekkor egy tanárnő azonban megkérte, hogy maradjon bent a teremben óra után, majd odafordult hozzá: "Te nem Julie vagy." Erre Garcia levette a maszkját és a szemüvegét:

Nem, nem ő vagyok. Julie anyukája vagyok.

Casey Garcia saját lányának adta ki magát Fotó: El Paso County Sheriff's Office

Az anyuka beszámolója szerint az iskolai személyzetet jobban érdekelte az, hogy miért használja a mobilját, mint hogy észrevegyék: nem is egy gyerekkel van dolguk. Hozzátette. a tanárok olyannyira el voltak foglalva az online tanulókkal, hogy a személyesen megjelenőkre alig fordítottak figyelmet.

Bűnösnek mondták ki a rendszer hibáit leleplező anyukát

A saját lányának beöltöző anyukát pár nappal később vették őrizetbe birtokháborítás miatt, az ügy végére azonban csak most került pont. Hat hónap próbaidőre ítélték, emellett 100 óra közmunka vár rá és be kell fizetnie egy 700 dolláros, azaz 250 ezer forintos büntetést.

(Via)