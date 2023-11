Figyelmeztet a Google: ha ezt tapasztalod, feltörték a fiókodat!

Manapság, amikor már szinte minden a virtuális térben zajlik, online vásárolunk, online fizetjük a számláinkat, felhőben tároljuk szeretett családunk fotóit, az emlékeinket, gyakorlatilag mindent, minden eddiginél jobban oda kell figyelnünk a biztonságra. Noha a Google is folyamatosan figyelmeztetéseket ad ki, és a különböző híroldalak is gyakran számolnak be online csalásokról, még mindig sokan úgy tekintenek az e-mail-fiókjukra – sőt, az összes online fiókjukra! –, hogy "mit kell azt annyira védeni, nem tudnak onnan ellopni semmit sem". Pedig de...

Vigyázz, ha feltörték a fiókod, azonnal cselekedj! Fotó: Pixabay

A The Sun most egy biztonsági szakértő segítségével felfedte, mi lehet a leggyanúsabb jel, ami arra utal, hogy a levelezésünket vagy a Google-fiókunkat feltörték.

Ha ezt tapasztalod, hackertámadás áldozata lettél

Noha számos gyanús jel lehet, az egyik legegyértelműbb az, ha bármilyen számunkra nem ismerős tevékenységet tapasztalunk a fiókunkban. Épp ezért ha a Google küld olyan figyelmeztetést, hogy valami gyanús tevékenységet érzékelt, ne legyintsünk rá, hanem azonnal nézzünk utána! Ha ugyanis hackertámadás áldozatai lettünk, feltörték a fiókunkat, nagy veszélyben van minden személyes adatunk, így azonnal cselekedni kell! Ha azt tapasztaljuk, hogy a helyreállítási telefonszám vagy a másodlagos e-mail-cím át lett írva, abban nagy valószínűséggel ugyancsak a hackerek keze van.

Mit tegyek, ha feltörték a fiókomat?

Ha bármi gyanúsa tapasztalunk, keressük fel a Google fiókunk biztonsági beállításait, ott pedig keressük a "Legutóbbi biztonsági tevékenységek" lehetőséget. Ha valami gyanúsat észlelünk, jelöljük meg, hogy "nem én voltam", majd kövessük a Google utasításait.

Ha be sem tudunk jelentkezni, ide kattintva tudjuk visszaállítani a fiókunkat.