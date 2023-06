Figyelmeztetést kapott minden Gmail-felhasználó, senki sincs biztonságban

Először is alaposan meg kell vizsgálnia, hogy kitől jött az e-mail. Még ha hivatalosnak is tűnik, ellenőrizd alaposa az e-mailt, és ellenőrizd azt is, hogy a feladó címében nincs-e helyesírási hiba. Soha ne érezz késztetést a melléklet megnyitására, és ne kattints a tartalom engedélyezése kifejezésre. Óvakodnod kell az e-mailekben található linkektől is. Ha pedig biztos vagy abban, hogy a kapott e-mail átverés, jelentsd azt a szolgáltatónak, és töröld - írja a The Sun.