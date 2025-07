Eltűnt egy anya és a 8 hónapos babája

Több mint két hete nyom nélkül eltűnt egy 36 éves nő és nyolc hónapos kislánya az Egyesült Államokban. A hatóságok és a család most kétségbeesett kutatásba kezdtek, hogy megtalálják őket.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Whisper Owen és kislánya, Sandra McCarty legutóbb július 15-én tűntek fel Kaliforniában, miután Fresno városából indultak vissza Sacramento-i otthonukba. Az utolsó ismert felvétel róluk egy közlekedési kamera által készült aznap este 8 óra körül Atwater városában, mintegy 100 kilométerre Fresnótól. Azóta semmilyen nyomuk nincs. A rendőrség egyelőre nem talált arra utaló jelet, hogy bűncselekmény történt volna, de a körülmények továbbra is rejtélyesek. A család három napig nem is jelentette az eltűnést – mint kiderült, egy félreértés miatt: Whisper párja úgy hitte, a nő édesanyjánál maradt segíteni a ház körül, ezért nem aggódott. - írja a The Mirror.

A kislány egy rutin orvosi vizsgálat miatt volt Fresno-ban anyjával, majd Whisper meglátogatta testvérét, Richard Owent is, aki délután fél háromkor látta őt utoljára. Ezt követően nyoma veszett. Whisper édesanyja, Vickie Torres a CNN-nek nyilatkozva elmondta: „Olyan, mintha a föld nyelte volna el őket. Kétségbe vagyok esve.” Richard hozzátette, hogy testvére magas vérnyomással küzdött, ami a szülés óta rosszabbodott, és nem zárja ki, hogy esetleg egészségügyi probléma történt vezetés közben. „Nem tudom elhessegetni azt az érzést, hogy valami borzalmas dolog történt” – mondta. A család szerint semmi sem utalt arra, hogy Whisper el akarna tűnni. Boldog volt, pozitívan beszélt az életéről, és örömmel nevelte gyermekét.