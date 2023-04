Kiadta a figyelmeztetést az FBI: ha ilyen töltőt használsz, hatalmas veszélyben vagy

Igen komoly probléma miatt adott ki figyelmeztetést már az FBI, azaz az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda is: hiába rendkívül elterjedtek, és elsőre kényelmesnek is tűnnek, semmiképp se használjuk a nyilvános mobiltelefon-töltőket! Egyre több helyen találkozhatunk rögzített, előre telepített töltőállmásokkal, Magyarországon javarészt plázákban. A szakértők arra hívják fel a figyelme: ha ezeket az állomásokat ártó szándékkal meghackeli valaki, akkor a használatukkal pillanatok alatt megfertőzhetjük a telefonunkat.

A töltés során vírus kerülhet a készülékre Fotó: Nataliia Karabin / Shutterstock

A helyzet sajnos igencsak nyilvánvaló: az USC-kábel, amivel ugyanis okoseszközünket töltjük, adatátvitelre is alkalmas (rendszerint használjuk is erre is, arra is), így gyakorlatilag észre sem vesszük, ha töltés közben adatforgalom is történik, azaz feltelepül valamilyen kémprogram, vagy más ártalmas alkalmazás a mobilunkra.

A szakértők azt javasolják, inkább legyen nálunk mindig saját töltő és kábel is, és akkor már csak egy szabad konnektort kell keresnünk. Ezt egyébként kávézókban, gyorsétterekben rendszerint biztosítanak is számunkra.