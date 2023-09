Közölték a bácsbokodi férfival, hogy egymilliót nyert - így nyúlták le a megtakarítását

A Ripost nemrég beszámolt a budapesti kettős (!) hekkertámadásról, ezúttal egy 61 éves, bácsbokodi férfi lett a csalók áldozata. Egy ismeretlen személy azt a téves információt közvetítette felé, hogy egymillió forint üti a markát. A férfi megörült ennek, a csaló instrukcióit – a pénz átvétele érdekében – követte nem sejtve azt, hogy ilyesféle kéréseket nem szoktak intézni a szerencsés nyertes irányába.

Fotó: Mati Mango/Pexels

- A Bajai Rendőrkapitányság a héten nyomozást rendelt el csalás vétség elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen. Egy 61 éves bácsbokodi lakost hétfőn egy ismeretlen felhívta és közölte, hogy egy nyereménysorsoláson 1.000.000 forintot nyert. A nyeremény átvételének feltételeként a RUNDECK és a WISE programok telepítésére kérték telefonján. Ezt követően a Netbankjába belépett és nem sokkal később észlelte, hogy megtakarítása eltűnt a számlájáról.

Hogy történhetett ez?

E két programnak „köszönhetően” tudott megtörténni a pénzleemelés.

A Rundeck egy távoli asztal elérést biztosító program, míg a Wise nemzetközi pénzátutalást lehetővé tevő program.

- írta a Bács-Kiskun Vármegyei rendőrség Facebook-oldalán

A csaló a program letöltését követően azt kérte, hogy a képernyőn szereplő kódot olvassa fel. A készülékek egymáshoz kapcsolódnak és az áldozat által a képernyőn végrehajtott műveletek megjelennek a csaló telefonján is. Így ha arra kér minket, hogy lépjünk be a Netbankunkba, látni fogja a felhasználó nevünket és belépési jelszavunkat is. Ezeket felhasználva már könnyedén utalhat magának. A kétfaktoros hitelesítésnél az áldozatnál megjelenő SMS-t is látni fogja, mivel a képernyő klónozásra kerül a csatlakozás ideje alatt.