Odaszúrt a barber-shopoknak a ma 70 éves Hajas László: "Nem árt megtanulniuk hajat is vágni..."

A hosszú házasság alapját Hajas szerint a kölcsönös bizalom adja:

Tolerálja, nem esik pánikba, ha elmegyek egy külföldi bemutatóra, útra, szépségversenyre. Ez nagyon fontos egy hosszú távú kapcsolatnál, hogy jól működjön. Maximálisan megbízunk egymásban. Teljesen elfogadja, hogy nekem ez az életem, és ez is marad. Talán még több munkám van, mint akkor

– vallotta be.

Hajas László és felesége Rábaközi Tímea által ismerte meg egymást (Fotó: FULOP ILDIKO)

Minden családtagja megtalálta a számításait az életben

A családi élet is boldog és kerek: „A fiam 26 éves, a Corvinuson végzett, most megkapta a mesterdiplomáját, két hónapig külföldön dolgozik. Fél évet volt Barcelonában egyetemen, most is éppen spanyol tanfolyamon van”– árulta el a büszke édesapa. A lányáról is hasonlóan beszélt: „41 éves lesz idén, imádja a hivatását, a lovakat. Megtalálta élete párját is, férjhez ment” – folytatta. A középső gyermeke, akit felesége Judit "hozott" a családba, szintén külföldön tanult – Amszterdamban –, és öt éve boldog párkapcsolatban él.

„Nagyon kerek a családi életünk. A legfontosabb, amit adhatsz a családodnak, a közösen megélt élmények, és ebben nem szenvedünk hiányt. Évente egyszer nyaralunk vagy telelünk. Társasozunk, játszunk, szórakozunk” – szögezte le. Most épp Görögország a következő úti cél.

Ezt gondolja a barberekről

Szakmai szemmel a barber trendek változását is figyelemmel kíséri: „Újra kettéválik a szakma, azt látom – vannak férfi- és női fodrászok. Eddig a géppel vágott, rövid frizurák domináltak, viszont egyre divatosabbak a hosszabb frizurák, köszönhetően a focistáknak többek között, akik katalizátorai a férfi hajdivatnak. Így lassan nem árt megtanulniuk a barbereknek hajat is vágni – nem csak géppel” – állapította meg Hajas László, aki 70 évesen is aktív, jelen van, példát mutat. Egy legenda, aki nem csak megformálja a stílust – hanem lubickol is benne.