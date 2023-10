Múltbéli önmagával együtt állt kamerák elé az időutazó – videó

Az utóbbi időben egyre népszerűbb kérdéskör sokaknál, hogy vajon valaha elérünk-e arra a fejlettségi szintre, hogy lehetséges legyen az időutazás. Van, aki azt állítja: minden elképzelhető, így ez is. Más tovább megy, és régi fotókat, videófelvételeket elemezve próbál az időutazók nyomára bukkanni, megint más pedig azt állítja magáról: bizonyos, hogy a dolog lehetséges, hiszen ő maga is a jövőből jött. Persze nem állítjuk, hogy ez utóbbi kategória "versenyzőinek" érdemes adni a szavára, ám kétségtelen, hogy a világhálón nem kevesen fordulnak érdeklődve az ilyen jellegű tartalmakhoz – vagy azért, mert valóban hisznek benne, vagy azért, mert egy jót akarnak nevetni.

Ez a két férfi azt állítja magáról: ők valójában ugyanaz a személy Fotó: YouTube

Nos, mindegy is, milyen céllal, de vessünk egy pillantást a kifejezetten ilyen témákban járatos ApexTV egyik videójára, melyben egy – illetve két – riportalany azt állítja, ő, illetve ők a bizonyíték az időutazásra. A felvétel két alanya ugyanis azt állítja, ők valójában ugyanaz az egy ember, csak az idő más és más pontjáról, és ezt bizonyítani is tudják. No nem azzal, hogy mindkettejüknek épp ugyanúgy van kitakarva az arca, hanem az egyforma tetoválásukkal.

Azonos a tetoválásuk. Vajon hihetünk ennyinek? A többség szerint aligha Fotó: YouTube

Mike Williams és "ifjabb" Mike Williams a következőket mondta a nevezett felvételen:

Az a helyzet, hogy mi ugyanaz a személy vagyunk. Igen, tudom, ez furán hangzik

– kezdte történetüket a fiatalabb Mike. Felidézte: egy nap hazafelé tartott az egyetemről. Idősebb verziója otthon várta, egy fotelben ücsörögve. Rettenetesen megijedt, ám ekkor az idősebb Mike azon a becenéven szólította, amit csak a szűk család ismer. Így kezdődött kettejük közös története, ami azóta is tart.

Az persze más kérdés, mennyire hihető az a sztori, amit előadnak. A kommentelők közül voltak, akik azt tették szóvá, hogy mindkettejükön gyanúsan újnak tűnik a tetoválás, vagy tán nem is igazinak, míg volt, aki azt kifogásolta, hogy szerinte nem is ugyanott helyezkedik el a két minta. Ám akadt olyan kommentelő is, aki ugyan az időutazás lehetőségét nem utasította vissza, ám jelen esetben ő is azt mondta: átveréssel van dolgunk.

"Hiszek az időutazásban, de nem hiszek ezeknek a srácoknak. Van egy hároméves tetoválásom, és jobban kifakult, mint idős Mike-é."