85 éves filmfelvétel bizonyítja: az időutazás igenis létezik!

Noha az időutazás kérdésköre inkább esik a tudományos-fantasztikus irodalomban is a fantasztikumba, mintsem a tudományba, és még ott is alaposan belezavarodnak, miképp is lehet a múltba vagy a jövőbe látogatni úgy, hogy az ember ne vágja teljesen haza a történelmet, máig akadnak olyanok, akik állítják: a dolog igenis lehetséges. Sőt, vannak, akik azt szeretnék elhitetni: épp azért tudják, hogy van (illetve: lesz) időutazás, mert ők maguk is a jövőből jöttek.

Legalább ennyien, vagy még többen kutatnak régi festményeken vagy fotókon olyan jelek után, ami arra utal, hogy az időutazás létezhet. Időről időre fel is bukkannak a világhálón felvételek, amiket látva egyesek azt mondják: a rajtuk szereplő valamelyik figura nagyon nem illik a környezetébe, vagy épp olyan eszköz (pontosabban: olyan eszköznek látszó valami) van nála, ami akkoriban nem létezhetett.

Nos, épp most is egy ehhez hasonló filmfelvétel tartja izgalomban az időutazás-hívőket. A képsorok az Egyesült Államokban, egy gyár előtt készültek 1938-ban, azaz 85 évvel ezelőtt, a rajta szereplő egyik hölgy viszont úgy tartja a kezét, mintha épp a mobilját emelné a füléhez, és azon társalogna valakivel.

Épp mobiltelefonál? Fotó: YouTube

A képsorok egyébként már 10 évvel ezelőtt is feltűntek a neten, most azonban ismét felkapták az "időutazás-hívők". Ráadásul jelentkezet is valaki, aki azt állítja, nem csak valódi a felvétel, de pontosan tudja, ki szerepel rajta: a dédanyja.

– A hölgy a videón a dédanyám, Gertrude Jones. 17 éves volt. Kérdeztem a videóról, és az mondta, pontosan emlékszik rá. Mint elmesélte, volt a gyárban egy telekommunikációs részleg, ahol vezeték nélküli telefonokkal kísérleteztek. Ő és öt másik nő vezeték nélküli telefonokat kaptak tesztelésre egy egész hétre – magyarázta egy hozzászóló. Nos, akár hogy is van, tény, hogy az első vezeték nélküli telefonok a nyolcvanas évek első felében kerültek kereskedelmi forgalomba. Egyesek azt mondják: attól még kísérletezhettek a technológiával jóval korábban is, mások azonban amellett kardoskodnak: ezek a készülékek csakis a jövőből érkezhettek oda.

Azán persze az is lehet, hogy mást látunk a videón...