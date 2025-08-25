Hiába a könnyek, rács mögött maradnak a szülőgyilkos Menendez fiúk

A Menendez-gyilkosság, egy világszinten ismert ügy volt a 90-es években. A tavaly megjelent Netflix adaptációnak hála, történetük ma is ismert és sok embert foglalkoztat. 30 év után most, újabb fejlemények vannak a fivérekkel kapcsolatban.
A tárgyalásra Kaliforniában, augusztus 23-24-én került sor, ahol mind az 54 éves Erik Menendez, mind idősebb testvére, az 57 éves Lyle Menendez feltételes szabadlábra helyezési kérelmét elutasította a bíróság. A testvérek több mint három évtizede ülnek börtönben, miután 1989-ben, otthonukban brutálisan megölték szüleiket, José és Kitty Menendezt.
Az ügy akkoriban hatalmas médiavisszhangot váltott ki az Egyesült Államokban, a fiúk bírósági tárgyalását pedig sokan követték a TV-n keresztül. 1996-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték őket, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Tavaly azonban enyhítettek az ítéleten, így a szabadulás lehetősége kilátásba került.
A tárgyalásra most hétvégén került végül sor, ahol a bíróság úgy ítélte meg, hogy habár a pszichológusi vizsgálat szerint Lyle csekély veszélyt jelent csupán a társadalomra, még mindig nem alkalmas a szabadulásra. Testvére, Erik esetében a döntő indok, a börtönben tanúsított magaviselete volt. A testvérpár legközelebb 3 év múlva próbálkozhat a kérelmezéssel.
Lyle meghallgatásán érzelmesen szólalt meg, könnyek között vállalva felelősségét:
Soha nem tudom jóvátenni a fájdalmat és gyászt, amit a családomnak okoztam. Végtelenül sajnálom, és mindig is sajnálni fogom.
Hozzátette, hogy a gyilkosság nem volt előre tervezett.
Semmi előzetes tervezés nem volt. Nem tudhattuk, hogy azon a vasárnapon ez megtörténik.
Lyle emellett beszélt gyerekkoráról is, arról, hogy apja rendszeresen bántalmazta, anyjával kapcsolatban pedig fájdalmasan nehezen tudott megszólalni. Korábban el nem hangzott vádak is felmerültek, miszerint a szexuális bántalmazásban nemcsak a testvérpár apja de anyjuk is részt vett.
