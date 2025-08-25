A legnehezebb döntés: lemondott a gyógykezelésről a végstádiumú édesanya, hogy kétéves lányaival lehessen még

Egy halálos rákbeteg anya a lehető legtöbb maradandó emléket szeretné gyűjteni kétéves ikerlányaival.

Fotó: GoFundMe

A Crawley-i Penny Carpenternél áttétes metaplasztikus tripla negatív emlőrákot diagnosztizáltak többszörös tüdőáttéttel és szegycsontbetegséggel. Nemrégiben meghozta a nehéz döntést, hogy felhagy a kezeléssel, hogy a fennmaradó idejét arra összpontosíthassa, hogy minél több maradandó emléket szerezzen kislányaival és családjával.

A 31 éves Pennyt először mellrákkal diagnosztizálták röviddel ikrei, Lilly-Jean és Frankie-Lin születése után. Az anya másfél évig küzdött a mellrákkal, ez idő alatt kettős masztektómián esett át. De a rák visszatért, és ezúttal negyedik stádiumban van, végstádiumban.

Penny családja most azt szeretné, hogy „annyi szép emléket szerezhessen a lányaival”, amennyit tud, elvigye őket kirándulásokra és kalandokba. Ennek elősegítésére létrehoztak egy GoFundMe-t , és a Southwater Ladies FC, valamint a Horsham Eagles FC megállapodtak egy jótékonysági mérkőzés megszervezésében, hogy pénzt gyűjtsenek Penny és lányai számára. Eddig 5300 fontot gyűjtöttek össze.

„Számára minden a lányairól szól; nagyszerű anya” – mondta Penny testvére, Max.„Nagyon, nagyon nehéz volt. 21 éves korukig születésnapi kártyákat írt a lányoknak. Hihetetlenül erős nő – még az orvosok is azt mondták, meglepődtek azon, hogy mennyit tesz. Minden nap felkel és kiviszi a lányokat, pedig nagyon fáj neki.”

Max és a szülei Pennyvel élnek, hogy segítsenek neki mindenben.

„A közösség fantasztikus” – mondta Max. „Fenomenális volt – néhányan, akik adományoztak a GoFundMe-nek, még csak nem is ismerik őt közvetlenül. Nagyon szívmelengető.”