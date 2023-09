Megmutatta az időutazó, mit operáltak ki belőle: te hiszel neki?

Van, aki számára az időutazás témája nem több, mint sci-fi, míg más úgy gondolja: koránt sem lehetetlen, hogy egyszer elérjük a technikai fejlettség azon szintjét, hogy lehetségessé váljon. Már most tele a net olyan fotókkal, amik az időutazást hivatottak bizonyítani (inkább kevesebb, mint több sikerrel), a TikTokon pedig lassan Dunát lehet rekeszteni a jövőből jött jósokkal, akik rendszerint rendkívül sötét eljövendő napokról mesélnek. Nos, most egy férfi azt állítja: nem csak hogy a közeljövőből, jelesül 2030-ból ékezett hozzánk, de minderre bizonyítékkal is tud szolgálni egy különleges chip képében.

A férfi állítja: a jövőből jött, és erre bizonyítéka is van Fotó: TikTok

A meg nem nevezett illető arról beszélt: 2027-ben egy nagy technológiai forradalom változtatja meg a világot. Ennek egyik elemeként egy chipet ültetnek az emberekbe, ami eredetileg az egészségük feljavítására szolgál, később azonban rájönnek, hogy több potenciál is van benne. Kifejlesztenek például egy repülésszimulátor játékot, ami a chippel együtt működik, minden más eszköz nélkül: az ember csak leül és becsukja a szemét, és máris a szimulációban találja magát. A baj csak az: egy idő után senki nem akarja elhagyni azt. A magát időutazónak valló férfi állítja: neki végül elege lett, és egy magánklinikán eltávolíttatta a chipet.

Ez lenne a szuperchip? Fotó: TikTok

Meg is mutatta a különleges, jövőből jött szerkezetet. Az persze más kérdés, hogy mennyire hihetünk neki: ezt kedves olvasóinkra bízzuk. Mindenesetre mutatjuk mozgóképen is a "leleplezést":