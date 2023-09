Húszmilliós luxusóra, harmincmilliós karkötő: ilyen egy hároméves szülinapi ajándéka gazdagéknál

Míg kis hazánkban épp most kezdünk megismerkedni a Kőgazdag Fiatalok című műsornak hála a luxuséletet élő, egyébként nagyjából semmit sem csináló, cserébe a valóságtól igencsak elrugaszkodott fiatalok életével – elég csak PSG Ogli7-re gondolni, aki 5 millió forintos kutyával ajándékozta meg a barátnőjét, pedig eredetileg "csak" 500 ezret akart költeni az ebre –, addig külföldön sokan már fel sem emelik a tekintetüket, ha egy olyan hír jön velük szembe, ami valami luxuscsemete költekezéséről szól. Vagy mégis? Nos, most egy olyan családról szeretnénk beszámolni, ahol a pénz nem akadály: jól mutatja ezt, hogy most hároméves kislányuknál milyen rongyrázás volt születésnap címén.

A nevezett család Manchesterben él, a multimilliomos apukát pedig Barrie Drewitt-Barlow-nak hívják, aki igyekszik mindent megadni családjának, ami csak pénzen megvehető. Így fordult elő, hogy miután a kis Valentina elfújta a három gyertyát a tortáján, különlegesebbnél különlegesebb ajándékokkal halmozták el. De haladjunk szépen sorban! A gyermek először is kapott egy pónit! No nem valami játékpónira, netán egy hintalóra kell gondolni, hanem egy igazira. De itt még messze nem ért véget a "bontogatás": a kislány kapott egy 50 ezer fontos (azaz nagyjából 22 millió forintot érő) Rolex órát, valamint egy karkötőt, amiért az apukának nem kevesebb, mint 70 fontot, ja nem, 70 ezer fontot (több, mint 30 millió forintot) kellett leperkálnia.

Emellett az, hogy a gyerkőc kapott egy halom új ruhát és egy kirándulást Miamiba, alighanem "aprópénznek" tekinthető.

Barrie Drewitt-Barlow egyébként a The Sun beszámolója szerint nagyjából 200 millió fontos (89 milliárd forintos) vagyonnal bír, így nem hinnénk, hogy nagyon össze kellett húzniuk a nadrágszíjat az extravagáns szülinapot követően. Az 52 éves apuka egyébként vallja: ő eleget szenvedett az életében, így igyekszik elérni, hogy a gyermekeinek ezen már ne kelljen átmenniük.