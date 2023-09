Egy elhunyt nagypapa utolsó ígéretét teljesítették a gödöllőiek

A tanévkezdéshez közeledve a Gödöllőn élők úgy döntöttek, hogy tanszercsomaggal segítik a környéken élő rászorulókat. Épp egy ilyen csomagot mentek átadni, amikor egy hatgyermekes gödöllői családdal találkoztak. Két kislányuk szeme nagyon beteg. Mint kiderült, a kislányok nagypapája tett arra ígéretet, hogy megveszi nekik a szemüvegeket, amikre az előleg már be is lett fizetve, ám a nagypapa időközben elhunyt, az ígéret pedig megvalósítatlan maradt. A családot a gödöllői szociális rendszer is segítette, akik 20-20 ezer forinttal támogatták a lányok új szemüvegét, de még 60 ezer forint hiányzott.

Egy három- és egy tízéves kislánynak vettek szemüveget a segítők Fotó: Olvasói fotó

A nagypapa fizette volna ki a hátralévő összeget, de elhunyt

A terv az volt, hogy a gyermekek nagypapája kifizeti a fennmaradó összeget a szemüvegekre. Sajnos azonban a kegyetlen sors ezt nem engedte, mert a bácsi a napokban elhunyt. A lelki trauma mellett ott maradt a kifizetetlen számla a két gyermek szemüvege kapcsán. Mivel a papa nem tudja már az ígéretét teljesíteni, a szemüvegek kiváltása lehetetlennek tűnt számukra

– tudtuk meg D. Tóth Norberttől, az egyik segítőtől, aki, látva a helyzetet, arra kérte ismerőseit a közösségi médiában, hogy segítsenek összegyűjteni ezt a 60 ezer forintot a lányok szemüvegére. A közzétett bejegyzésnek villámgyorsan híre ment és sokan a kislányok segítségére siettek.

– Sokan jöttek segíteni ismerősök és ismeretlenek is. Tényleg jó, hogy ennyien ugrottak erre. Egy napra rá össze is gyűlt a pénz. Augusztus 11-én, pénteken már sikerült is megvenni a két szemüveget – árulta el a Borsnak Norbert, aki azért is tartotta fontosnak, hogy a lányok mihamarabb megkapják a szemüvegeket, mert vészesen közeledett a tanévkezdés, az iskolában pedig nélkülözhetetlen a megfelelő látás.

Az összefogásnak hála, a kislányok meg is kapták a szemüvegeket Fotó: Olvasói fotó

„Ott szorongatták megszeppenve a szemüvegeket"

Amikor kézhez kapta a két gödöllői kislány a szemüveget, csak szorongatták azokat, majd felvették és csak ültek szótlanul, csodálva a világot maguk körül.

Annyira édesek voltak. Nagyon örültek. Ott szorongatták megszeppenve a szemüvegeket. Hihetetlen, mennyi jó ember van és mekkora összefogás és emberség van. Ismerősök és ismeretlenek egyként fogtak össze és teremtették meg ezt a csodát. A szemüvegeket már viselik a gyerekek, ami által ők is szó szerint látják a csodát. Kis kincsek ezek a gyerekek

– tette hozzá D. Tóth Norbert, aki kiemelte, hogy élelmiszert is tudtak venni a családnak további 100 ezer forint értékben, így a család boldogsága még nagyobb. A civilek minden segítőnek nagyon hálásak, hogy megvalósíthatták a nagypapa által ígértet, a kislányok pedig új szemüvegekkel kezdhették el a tanévet.