Megható: így támogatja Marics Peti a rászoruló gyerekeket

Ezért úgy döntöttünk Széki Attival, idén nem tanszerekre gyűjtünk a gyerekeknek mint tavaly, hanem nyaralásra. Azt hiszem, elég extra programot raktunk össze a gyerekeknek augusztus végére, nagyon büszke vagyok rá, ezért megosztom veletek. Ahogy ilyenkor lenni szokott, bárki, akitől segítséget kértem, azonnal igent mondott, így meglett minden, amit szerettem volna… Először is azzal ünnepeltük meg a Magyar U18 szövetségi edzőnek tegnap kinevezett Szélesi Zoli barátomat, hogy elkértem tőle a balatoni házukat pár napra. Az, hogy mennyire, mikor, hogyan, fel sem merült, azonnal igent mondott. Ahogyan Marics Peti is szabaddá teszi magát, hogy ő is le tudjon jönni a gyerekekhez egy kis beszélgetésre. Szervezőtársam, Curtis Attinak köszönhetően sikerült elérnünk a Balatonkarting tulajdonosát, aki 4 gyermekes szülőként azonnal biztosított minket, amikor szeretnénk menni gokartozni, ő vár minket.