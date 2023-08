Ez valódi segítség! Elképesztő, mit tesz Gáspár Zsolti a szegényekért - Fotó

A TV2-n futó Farm VIP gazdája évek óta sokat tesz az elesettekért és különösen szívén viseli a roma közösségek sorsának alakulását. Gáspár Zsolti szervezett már oltási kampányt a covid-járvány idején, de rendszeresen segíti adományaival az ország kórházainak gyermekosztályait is és vitt tartós élelmiszert az ukrán–magyar határra is, a háború kitörése után. Hősünknek folyton jár az agya, igyekszik újabb és újabb módokat kitalálni arra, hogyan segítsen a rászorulókon. Már meg is van az új ötlet, ami már a kivitelezés szakaszába lépett.

Csak pár napja ért véget a Farm VIP forgatása, de Zsolti gazda máris szervezkedik. / Fotó: Bors

„Ezen szeretnék változtatni”

- Régóta gondolkodtam azon, hogy nyitnom kéne egy ingyenes mosodát Nógrádmegyerben, ahová a roma telepen élő nehéz sorsú „testvéreim” járhatnak és kimoshatják a saját és családtagjaik ruháit.

Sajnos még ma is gyakori, hogy az otthonaikban nincsen vezetékes víz, és a közkútról szerzik be háztartásukhoz szükséges vizet.

Azzal főznek, tisztálkodnak és mosnak is kézzel, ütött-kopott lavórokban. Ezen szeretnék változtatni azzal, hogy megnyitom Magyarország első roma mosodáját - kezdte a Borsnak Zsolti gazda, aki támogatást is kapott a nem mindennapi projekthez.

Gáspár Zsolti már át is vette az első mosógépeket. / Fotó: Gáspár Zsolti

Országos hálózattá nőhet az ötlet

„A mosoda részben pályázati pénzből nyílik, de egy amerikai üzletember barátom is felajánlotta a segítségét. Így már meg is érkezett néhány mosógép, amiket hamarosan hadrendbe is állítunk a faluban. Természetesen nem csak az itt élők vehetik majd igénybe a gépeket, a mosóport és az öblítőt. Több környékbeli polgármesterrel is felvettem a kapcsolatot és ők is üdvözölték a kezdeményezést, így a szomszéd településekről is jöhetnek majd a rászorulók. És persze nem leszünk kirekesztőek a magyarokkal sem” - tette hozzá Gáspár Zsolti, aki később szeretné országos hálózattá bővíteni az ingyenes mosodát.