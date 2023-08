„Tudom, milyen elveszíteni egy szülőt" – egy édesanya segít a szülés után elhunyt Vanda családjának

Az egész országot megrázta annak a fiatal édesanyának a története, aki néhány nappal azután, hogy életet adott negyedik gyermekének, a kis Gergőnek, rosszul lett, majd másnap hajnalban meghalt. Kocsiné Kucsera Vanda mindössze 28 éves volt. A Bács-Kiskun vármegyei Tasson élő édesanya egy szerető férjet és négy gyermeket hagyott hátra: a 7 éves Adélt, a 4 éves Martint, a 2 éves Rebekát és a kéthetes Gergőt. A tragédia híre a több, mint 200 kilométerre lévő Mályiban élő Kota-Fazekas Szandrát is elérte, aki bár személyesen nem ismerte Vandát, TikTokon követte egymást a két édesanya. A szörnyű hír hallatán Szandra úgy döntött, segíteni fog Vanda családjának és gyűjtésbe kezdett, megmozgatva ezzel sokakat, határon innen és túl.

Szandra kislánya, Kamilla nevelése mellett rengeteget jótékonykodik Fotó: Beküldött fotó

„Az én kislányomnak is ennyi idősen volt rám a legnagyobb szüksége"

Szandra élete nem indult könnyen: háromhetes korában elhagyta az édesanyja, majd a nagyszülei nevelték, de lakott lakásotthonban és állami gondozásban is. Nyolcéves volt, amikor elvesztette nagymamáját, akit édesanyjaként szeretett. Talán innen az a sok erő és tenniakarás, ami arra buzdította Szandrát, hogy segítsen azoknak, akik rászorulnak és akik elvesztettek valakit. Vanda halálhíréről a TikTokon értesült a 30 éves, Mályiban élő édesanya, aki azonnal úgy érezte, hogy segítenie kell a családnak.

Teljesen ledöbbentem, amikor megtudtam, hogy elhunyt. Bár személyesen nem találkoztunk, követtük egymást TikTokon és nagyon szimpatikus volt a videói alapján. Pozitív, csupaszív édesanyának láttam, akinek megvolt mindene, amire vágyott. Ezért is érintett meg ennyire, ami vele történt, hiszen nekem is van egy másfél éves kislányom.

Azonnal összekaptam magamat és felvettem Andrissal, Vanda özvegyével a kapcsolatot, majd kitettem több videót és posztot is, amiben arra hívtam fel a figyelmet, hogy támogassuk a családot anyagilag vagy szükséges tárgyak felajánlásával és segítsünk ennek az édesapának, aki egyedül maradt négy kisgyermekkel – mesélt Szandra a Borsnak a részletekről. Az édesanyától egyébként nem áll távol a jótékonykodás, évek óta aktívan részt vesz gyűjtésekben anyaotthonok és rászorulók részére.

Tudom, milyen elveszíteni egy édesanyát. Én a nagymamámat édesanyának éreztem, és amikor elhunyt, senki nem volt, aki segítsen, pedig szükségem lett volna rá. Ezért döntöttem úgy, hogy mindenképpen segítek a Kocsi családnak és amit csak lehet, összegyűjtök számukra

– beszélt motivációjáról Szandra, aki hetek óta folyamatosan tartja a kapcsolatot azokkal, akik szeretnének segíteni a családnak.

Vandát minden nap keresik gyermekei Fotó: Ripost

Hatalmas a megmozdulás Andrisért és a kicsikért

Szandra maga sem gondolta volna, hogy ekkora ereje lesz a videóinak és a felhívásnak, hogy együtt segítsenek a Kocsi családon. Hatalmas összefogás alakult az interneten - amihez lapunk is hozzájárult Vandáról szóló cikkeivel -, és Vanda özvegye, Andris hálás mindezért.

– Rengetegen kértek számlaszámot, külföldön dolgozó magyarok is, sok ígéretet kaptunk, hogy küldenek majd csomagot. Svájcból, Németországból, Ausztriából és Romániából is kerestek, hogy segíteni szeretnének a félárván maradt gyerekeknek. Már 7-8 csomagot kaptunk, a helyiekkel pedig 2 nagy csomagot raktunk össze, amiket már el is vittünk nekik, de még mindig van nálam 2 csomag és sok ígéret a segítésre –mesélt az összefogásról Szandra, aki a település kisbuszát telerakva csomagokkal, nekivágott férjével és kislányával a több, mint 200 kilométeres útnak Tassra, hogy meglátogassa a családot.

Andris nagyon meglepődött, hogy gyűjtést szerveztem annak ellenére, hogy nem ismertem Vandát. Én erre azt tudom mondani, hogy ez az anyai szív... Meghatódva fogadott minket a négy kis aprósággal együtt, akik boldogan segítettek pakolni nekünk és mutatták egymásnak a kapott játékokat

– emlékezett vissza az édesanya, aki alig bírta könnyek nélkül a találkozást Vanda szüleivel és férjével.

Tornyosulnak Szandránál a családnak szánt csomagok. Fotó: Beküldött fotó

Szandra úgy tervezi, hogy még egy hétig készít videós tartalmakat Vandáról és a gyűjtésről, majd két hét múlva ismét meglátogatja a családot az összegyűlt csomagokkal. A Mályiban élő édesanya tehát eddig fogad még csomagokat, ám azokat, akik tartós élelmiszert vagy romlandó árut küldenének, arra kéri, hogy egyenesen küldjék Tassra.

A családnak nagy segítséget jelentenek az anyagi támogatáson kívül a tárgyi adományok, mint például a tisztálkodási és tisztító szerek, pelenka 4-es mérettől 6-os méterig, popsitörlő, popsikrém, a nagyobbaknak pedig tanszerek, tornazsák és iskolatáska az iskola megkezdéséhez. Ezen kívül a család nagyon örül játékoknak, színező füzetnek, színes ceruzáknak és óvodába való kellékeknek. De tartós élelmiszert, gabonapelyhet, csokoládét, kis ropogtatni valót is szívesen fogadnak.