Brutális robbantás Esztergomban, egy rendőr meghalt - sokkban a környékbeliek

A Bors információi szerint hatalmas robbanás rázta meg Esztergom egyik utcáját. Úgy tudjuk, hogy a helyszínre több tűzoltó, mentő és rendőr is elindult, egyes információk szerint még Budapestről is indítottak egységeket, akik ezekben a percekben is a helyszín felé tartanak.

Úgy tudjuk, a helyi kórházban is mozgósítottak minden elérhető dolgozót, mindenkit berendeltek a sürgősségi osztályra.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Bár lapunk felkereste az illetékes hatóságokat, választ még nem kaptunk kérdéseinkre, azonban a Bors úgy tudja, hogy egy férfi fenyegetőzött robbantással, később pedig be is váltotta a fenyegetést. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy hány ember érintett a történtekben, azonban úgy tudjuk, hogy a helyszínen többen is megsérültek, az eset pedig - meg nem erősített információk szerint - egy halálos áldozatot is követelt.

Lapunk úgy értesült, hogy a hatalmas rendőri erőnek több oka is van: a balesetben ugyanis információink szerint rendőrök is sérültek, emellett pedig az áldozat is rendvédelmi szerv dolgozója.

A környékbeliek azt mondják: ők is sokkos állapotban vannak, ugyanis már jó ideje megállás nélkül szirénázást hallanak.

- Már jó ideje folyamatos a szirénázás, azt, hogy rendőr, mentő vagy tűzoltó-e, nem tudjuk, de valószínűleg az összes. Iszonyatos mennyiségű ember érkezett, és azóta is megállás nélkül száguldanak, szóval sejtjük, hogy nagy lehet a baj. Mi is aggódunk, hogy mi lehet ez, nagyon megijedtünk

- mondta lapunknak egy helyi lakos.

Mint mondta, ők is aggódnak, azonban robbantásról egyelőre nem tud, ő maga nem hallott semmi erre utalót. A Bors felkereste az illetékes hatóságokat, amint választ kaptunk kérdéseinkre, cikkünket frissítjük. Azonban úgy tudjuk, hogy a nyomozás gőzerővel folyik, és az már szinte bizonyos, hogy bűncselekmény történt.

Meg nem erősített információink szerint egy körözött bűnöző robbantott, és egy TEK-es lehet az áldozat.