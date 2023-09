Esztergomi robbantás: most már világos, pontosan mi történt - Videó!

Az egész országot megrázó tragédia miatt bolydult fel Esztergom szerda este: mint arról lapunk is beszámolt, egy ott élő körözött bűnöző, J. László ugyanis hidegvérrel felrobbantotta házát, miközben a TEK műveleti egysége behatolt az ingatlanra.

A férfit agresszívnek és mogorvának ismerték a környékbeliek. Fotó: Facebook

Az egyik TEK-es, a fiatal családapa, Kónya Gábor Lajos életét vesztette, a hős tiszthelyettest Pintér Sándor hősi halottá nyilvánította.

Elflexelte a gálzpalackot a rendőrgyilkos

A környéken is igencsak rossz hírnévnek örvendő J. László már kora délután őrjöngeni kezdett a házban és a ház előtt, ezért is hívták ki a rendőrséget. Hamarosan a Terrorelhárítás egységei is megérkeztek, ugyanis a kattant férfi fenyegetődzni kezdett. A túsztárgyalók ezután majdnem öt órán keresztül próbálták őt jobb belátásra bírni, de mindhiába.

László ekkorra már előkészítette gyilkos csapdáját: benzinnel locsolta fel a házat, és gázpalackokat gyűjtött össze.

Mikor a TEK műveleti egysége este hétkor behatolt a telekre, a férfi nem habozott: felkapott egy - vélhetően előre odakészített - flexet, amivel átvágta a palackot.

A robbantás után lezárták a környéket. Fotó: Bánkúti Sándor / MW

10 métert repültek a detonációtól

A robbanás hatalmas volt, a férfi háza kártyavárként omlott össze, az egység egyes tagjai pedig 8-10 métert repültek. László azonnal meghalt, a hozzá legközelebb álló Kónya Gábor Lajos törzszászlós pedig ellátása közben vesztette életét. További nyolc rendőr és három tűzoltó megsérült. A TEK főigazgatója, Hajdu János az ügyben tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a legtöbben könnyebben sérültek, ők már otthon lábadoznak, öten pedig még mindig kórházban fekszenek, egyiküket súlyos állapotban, az intenzív osztályon kezelik.

Mint azt lapunk megírta, vélhetően az egység azon tagjai vészelték át könnyebb sérülésekkel az esetet, akik pajzsot tartottak maguk előtt, illetve azok, akiket a robbanás ereje a kertben álló tóba lökött. Információink szerint a többieket - többek között - égési sérülésekkel kezelik. Úgy tudjuk, hogy a sérültek között van a túsztárgyaló is.

A férfi mindenképp ölni akart

Az 54 éves J. Lászlót már jó ideje körözték becsületsértés miatt, emellett hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt is eljárást folytattak ellene. A férfi masszőrként dolgozott, azonban környezete nagyrészt rettegett tőle: mint mondták, a férfi agresszív, magának való és mogorva volt, a helyiek, ha tehették, még a házát is elkerülték.

Ezt támasztja alá a férfi közösségi oldala is, azon ugyanis szinte csak kritikák, dühös kirohanások, antiszemita posztok és szélsőséges politizálás található.

Hajdu János hangsúlyozta:

a férfi tette egyértelműen élet ellen irányult, az egység tagjai pedig szabályosan jártak el az eset során.

A nyomozás mindenesetre továbbra is folyik, a terület még csütörtök délután is le volt zárva.

Nézd meg összefoglaló videónkat: