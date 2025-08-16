Dibusz Dénes a Bajnokok Ligájába jutásról: „Minden esélyünk megvan”

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk a Ferencváros 3–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján a Groupama Arénában, így bejutott a playoffkörbe, ahol az azeri Qarabag vár rá.

Dibusz Dénes elárulta, hogy mi kell a Fradi BL-főtáblára jutásához

Azonban ez nem csak egy magabiztos siker volt, hanem egy nagy mérföldkő is a zöld-fehérek hálóőrnek a számára, ugyanis Dibusz Dénes történelmi esély előtt áll azzal, hogy első kapusként magyar csapattal másodszor is a BL főtábláján szerepeljen. 2020-ban ez már összejött neki, most ismét közel került ehhez a célhoz.

A Ferencváros kapusa így emlékezett vissza a Ludogorec elleni sikerre:

A Ludogorec elleni siker olyan győzelem volt, amire évek óta vártunk. A meccs eleje nem volt könnyű. Talán azért kezdtünk rosszul, mert mindenki érezte, mekkora a tét: hazai pályán játszunk, tőlünk várják, hogy nyomást gyakoroljunk és beszorítsuk az ellenfelet. A mérkőzés csak a 20–25. perc környékén kezdett visszatérni a normális medrébe, és onnantól, főleg a vezetőgól megszerzése után, már sokkal jobban tudtuk kontrollálni a játékot. Legutóbb 2021-ben jutottunk el a BL-playoffig, azóta pedig eltelt jó pár szezon. Minden évben úgy indultunk neki, hogy legalább ezt a célt elérjük, mert szeretnénk a Bajnokok Ligájában szerepelni

- mondta Dibusz Dénes, aki számára nem csak a továbbjutás miatt volt emlékezetes a találkozó, hiszen az idegenbeli mérkőzés a 100., a hazai visszavágó pedig már a 101. nemzetközi találkozója volt a Ferencváros mezében.

Dibusz Dénes tudja, mi kell a Qarabag ellen

– Nem azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy már az első mérkőzésen eldöntsük a továbbjutás kérdését – nem erről fog szólni a párharc. Nem számítok sokgólos előnyre. Fontos, hogy tapasztalatot szerezzünk az ellenfélről és előnnyel utazhassunk a visszavágóra. Úgy gondolom, nagyjából hasonló erősségű csapatok csapnak majd össze, ezért ismét nagyon sok fog múlni a fordulópontokon: ki tud ezekből jobban kijönni, egy bírói ítélet vagy egy-egyéni villanás melyik oldalra billenti a mérleg nyelvét. Szerintem sok apróság dönthet. A legfontosabb, hogy ne nehezítsük meg a saját dolgunkat. Amit tudunk, vigyük ki a pályára, tegyünk bele mindent ebbe a mérkőzésbe, és ha minden összeáll – ha a „csillagok is jól állnak” –, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy továbbjussunk és ott legyünk a Bajnokok Ligája főtábláján - nyilatkozta a Metropolnak Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa.