UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dibusz Dénes a Bajnokok Ligájába jutásról: „Minden esélyünk megvan”

esély
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 16:50
QarabagFerencvárosBajnokok LigájaDibusz Dénes
Dibusz Dénes azt is tudja, mi kell ehhez.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk a Ferencváros 3–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján a Groupama Arénában, így bejutott a playoffkörbe, ahol az azeri Qarabag vár rá.

Dibusz Dénes elárulta, hogy mi kell a Fradi BL-főtáblára jutásához Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

Azonban ez nem csak egy magabiztos siker volt, hanem egy nagy mérföldkő is a zöld-fehérek hálóőrnek a számára, ugyanis Dibusz Dénes történelmi esély előtt áll azzal, hogy első kapusként magyar csapattal másodszor is a BL főtábláján szerepeljen. 2020-ban ez már összejött neki, most ismét közel került ehhez a célhoz.

A Ferencváros kapusa így emlékezett vissza a Ludogorec elleni sikerre:

A Ludogorec elleni siker olyan győzelem volt, amire évek óta vártunk. A meccs eleje nem volt könnyű. Talán azért kezdtünk rosszul, mert mindenki érezte, mekkora a tét: hazai pályán játszunk, tőlünk várják, hogy nyomást gyakoroljunk és beszorítsuk az ellenfelet. A mérkőzés csak a 20–25. perc környékén kezdett visszatérni a normális medrébe, és onnantól, főleg a vezetőgól megszerzése után, már sokkal jobban tudtuk kontrollálni a játékot. Legutóbb 2021-ben jutottunk el a BL-playoffig, azóta pedig eltelt jó pár szezon. Minden évben úgy indultunk neki, hogy legalább ezt a célt elérjük, mert szeretnénk a Bajnokok Ligájában szerepelni

- mondta Dibusz Dénes, aki számára nem csak a továbbjutás miatt volt emlékezetes a találkozó, hiszen az idegenbeli mérkőzés a 100., a hazai visszavágó pedig már a 101. nemzetközi találkozója volt a Ferencváros mezében.

Dibusz Dénes tudja, mi kell a Qarabag ellen

– Nem azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy már az első mérkőzésen eldöntsük a továbbjutás kérdését – nem erről fog szólni a párharc. Nem számítok sokgólos előnyre. Fontos, hogy tapasztalatot szerezzünk az ellenfélről és előnnyel utazhassunk a visszavágóra. Úgy gondolom, nagyjából hasonló erősségű csapatok csapnak majd össze, ezért ismét nagyon sok fog múlni a fordulópontokon: ki tud ezekből jobban kijönni, egy bírói ítélet vagy egy-egyéni villanás melyik oldalra billenti a mérleg nyelvét. Szerintem sok apróság dönthet. A legfontosabb, hogy ne nehezítsük meg a saját dolgunkat. Amit tudunk, vigyük ki a pályára, tegyünk bele mindent ebbe a mérkőzésbe, és ha minden összeáll – ha a „csillagok is jól állnak” –, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy továbbjussunk és ott legyünk a Bajnokok Ligája főtábláján - nyilatkozta a Metropolnak Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa.

A Ferencváros szombaton (20:15, tv: M4 Sport) hazai pályán fogadja a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémiát, majd jövőhét kedden (21:00) ismét kinyílnak a Groupama Aréna kapui, amikor az azeri Qarabag érkezik a magyar bajnokhoz.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu