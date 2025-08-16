A Fekete Vonat sztárja elárulta: ő rejtélyes jótevője

A Fekete Vonat visszatérő nagykoncertje után Beat sajnos komoly balhékba keveredett, először munkásszálón élt, majd az utcára került. Sokszor hallani lehetett a függőségeiről, magánéleti gondjairól, ám úgy néz ki, hogy a rapper megkapta annak a lehetőségét, hogy tiszta lappal kezdjen és új életet kezdjen.

Beat kora ellenére újra kezdheti zenei karrierjét / Fotó: YouTube

A Ripost arról számolt be, hogy egy rejtélyes jótevő állt Beat mellé, hogy legyen hol laknia, le tudja küzdeni a démonjait, illetve a zene is újból főszerepbe kerüljön az életében: lakhatást, rehabilitációt, illetve egy teljes zenei album finanszírozását ígérte neki, cserébe pedig nem sokat kért.

A drogos mivoltomat teljesen el kell felejtenem és magam mögött kell hagynom. Az életvitelemet teljesen rendben kell szednem. Megállapodást kötöttünk. Érzem magamban az erőt, ilyen lehetőséget egyszer kap az ember... vagy egyszer sem! Minden rajtam múlik, most mindent elérhetek, viszont ha elrontom, akkor semmim sem lesz. Én bízok ebben az ajánlatban, ebben a jótevőben. Elvárja tőlem, hogy méltó legyek ahhoz, ami tényleg vagyok

– nyilatkozta a lapnak a zenész.

A rapper nem árulta el, hogy ki a jótevője, de annyit azért elmondott, hogy egy politikusról van szó, akit Máténak hívnak.