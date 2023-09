Robbantás Esztergomban: "mogorva férfi volt" - csapdát állított a robbantó?

Mint arról lapunk is folyamatosan, a helyszínről beszámolt, hatalmas robbanás rázta meg Esztergom külvárosát, a Búbánatvölgy egyik utcájában szerda este. Egy ott élő, a rendőrség által is körözött férfi ugyanis több gázpalackot is felrobbantott, miközben a Terrorelhárítás emberei intézkedtek a házban. A detonációban a robbantó és a TEK egyik embere életét vesztette, több tűzoltó és TEK-es pedig megsérült.

A helyszínt hermetikusan lezárták, a területet elözönlötték a mentősök, tűzoltók, rendőrök, katonák és a TEK emberei - Fotó: Bánkúti Sándor / MW

Bosszúvágy munkált a robbantóban?

Információink szerint a balhé már délután indult, amikor a Tallér utcában élő férfivel közölte a szolgáltató:

miután nem fizette számláit, kikapcsolják nála az áramot.

A sok helyi által agresszívként jellemzett férfi állítólag ezek után kezdett el fenyegetőzni, ekkor küldték oda a terrorelhárítókat.

- Szeptember 20-án a TEK műveleti egysége egy előre egyeztetett bűnügyi feladat végrehajtására vonult ki egy esztergomi címre, majd 19 óra körül behatoltak az épületbe, mert a körözés alatt álló férfi nem volt együttműködő és a vele folytatott tárgyalás sem vezetett eredményre. A férfi az elsődleges adatok alapján ekkor szándékosan gázrobbanást idézett elő

- közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Úgy tudjuk, hogy a kiérkező egységek igyekeztek lebeszélni a férfit a gyilkos tettről, azonban a kattant ámokfutó semmire és senkire nem hallgatott.

Információink szerint a férfi több gázpalackot is direkt felrobbantott, egyes pletykák szerint szándékosan csalhatta csapdába a rendvédelmi dolgozókat.

Egyes vélekedések szerint a férfi szándékosan csalta csapdába a hatóság embereit. A kint dolgozó rendőrök szabályosan jártak el - Fotó: Bánkúti Sándor / MW

11 sérültje és 2 halottja van a robbantásnak

A detonációt követően a helyszínt azonnal ellepték a rendőrök, a mentősök és a Katasztrófavédelem emberei, az ott lakók beszámolója szerint órákon keresztül száguldottak egy irányba. A területet hermetikusan zárták el a külvilágtól, már több kilométerre a helyszíntől elkordonozták, és beljebb már csak a lakcímkártyával rendelkező lakók, a hatóság emberei és az újságírók mehettek.

A területen soha nem látott intézkedés zajlott: maszkos és fegyveres rendvédelmi dolgozók, mentősök, katonák és zsaruk tömege járta a helyszínt, de megjelent Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója is.

A robbantásban összesen 11 ember sérült meg, a robbantás után ezért a helyi kórházban riadót fújtak, és szinte mindenkit behívtak.

- A robbanás következtében a TEK egyik munkatársa életét vesztette, több rendőr, valamint tűzoltó megsérült, közülük négyen súlyosan, heten könnyebben, civil személy nincs köztük. Az elkövető az elsődleges adatok szerint szintén meghalt a robbanásban

– közölte a Főügyészség. Lapunk úgy tudja, hogy a férfi a robbantást még túlélte, később, ellátás közben vesztette életét.

A férfit mogorva, magának való embernek ismerték, a háza elhanyagolt volt, vélhetően a villanyszámlát sem fizette - Fotó: Origo



Magának való mogorva férfi volt a robbantó

A házban lakó J. L.-ről úgy tudni, hogy már jó ideje körözte a rendőrség, eközben költözhetett be az esztergomi külvárosba. A helyiek nem sokat tudtak a különös figuráról, az azonban biztos, hogy sem őt, sem a ház környékét nem kedvelték:

- Ha lehet, elkerüljük azt a környéket, nem túl hely, sötétedés után be sem megyünk. Mindig poénkodtunk azzal, hogy tuti, hogy bűnözők élnek ott

– mesélte a Borsnak egy helyi lakos.

- Elszórtan állnak ott házak, sok közöttük a telek, nyaraló vagy a lakatlan hely. Ha minden igaz - és sejtjük is, melyik lehet -, ez a ház is egy volt az elhanyagoltabb, lepusztult épületek között. Ezt robbantotta magára és a kiérkezőkre

– tette hozzá. A férfiről nem sokat tudtak a helyiek, csupán annyit mondtak: magának való, mogorva és furcsa embernek ismerték, akinek a portáját nem szívesen közelítették meg.

A nyomozó ügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indított nyomozást az ügyben, az eljárási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.

Íme helyszíni videónk: