"Szerintem ez már nem vicces" – hihetetlen, mit nem csinált még férfival a gyönyörű 23 éves TikTok-sztár

A híres TikTokker lány saját csatornáján beszélt arról, hogy ő még soha életében nem csókolózott. A dolog érdekessége, hogy a 23 éves lány gyönyörűnek tartják rajongói.

A 23 éves Annalise még soha nem csókolózott Fotó: Annalise / TikTok

Borzasztó, hogy már 23 éves vagyok, de még soha nem csókoltam meg senkit. Egyszerűen nem tudom túltenni magam rajta.

Az Annalise nevű TikTokker furcsán is érzi magát amiatt, hogy még nem talál olyat, akivel szívesen csókolózott volna – hívta fel a figyelmet a The Mirror. Az erről szóló bejegyzés alatt rengetegen írták le saját tapasztalataikat. A több százezer követővel rendelkező lány rajongói szerint semmi baj nincs ezzel, hiszen csak arról van szó, hogy még nem találkozott a megfelelő személlyel. A vírusvideóként terjedő vallomásban az is elhangzik.

Szerintem ez már nem vicces. Az, hogy 23 éves vagyok és még mindig nem volt meg az első igazi csókom. Ez nagyon ijesztő.

– árulta el a gyönyörű lány, majd így folytatta:

Egyre ijesztőbb a dolog. Most nem úgy látom, mintha ez hamarosan megváltozhatna. Az idő csak telik, egyre öregebb leszek és egyre furcsább lesz majd elmondanom annak a bizonyos valakinek, hogy én még soha nem csináltam ilyet. Annyira megalázónak érzem ezt az egészet.

A huszonéves rajongók igyekeztek megnyugtatni a TikTokkert, hogy hamarosan túl fog jutni ezen. Egyikük azt írta, hogy szánjon időt az ismerkedésre és legyen türelmes. Egy másik videóban ezzel a megállapítással egyébként Annalise is egyetértett, mert arról beszélt:

Először meg kell ismernem azt a személyt, aki megcsókol, mielőtt megcsókolom. Nem hiszem, hogy egy vadidegennel működhetne a dolog. Valaki olyannak kell lennie, akivel valóban érdeklődünk egymás iránt.

A kommentelők közül sokan felfedték hasonló tapasztalataikat, ezen kívül tanácsokkal látták el a lányt.

– Én most töltöttem be a 24-et és pontosan tudom, hogy mit érzel. Egy kis romantikában sem volt részem még soha.

Még soha, egyetlen férfi kezét sem fogtam meg.

– Épp hogy betöltöttem a 22-t, amikor megkaptam életem első csókját. A srác nem is tudott róla és azóta sem mondtam el neki.

Nekem az első alkalmak nagy része 26 éves koromban történt. Mindennek és mindenkinek eljön a maga ideje.

– Ha majd túl leszel rajta rájössz, hogy kár volt ennyit aggódnod.