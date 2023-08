Angyali koszorúslány volt Tóth Gabi kislánya

Ahogyan arról már beszámoltunk, Tóth Vera nemrégiben feleségül ment élete szerelméhez, Pauli Zoltánhoz. A sztárszakács és az énekesnő közötti románc már hosszú időre nyúlik vissza, kapcsolatukból pedig mindig sugárzott a békesség, a harmónia és a szeretet. Másfél éves jegyesség után a legnagyobb titokban kelt egybe a pár Szentendrén, a családjaik és barátaik meghitt társaságában.

Fotó: Zsedrovits Enikő

Az eseményen természetesen részt vett Tóth Gabi és kislánya is, Hannaróza, aki koszorúslány is volt az esküvőn. Most Tóth Gabi osztott meg róla egy fotót azzal a felirattal, hogy "Mindenem", és mellé tette, hogy angyalok léteznek.

Az énekesnő Instagram-sztorijában megosztott pár felvételt nővéréről is, aki igazán gyönyörű volt menyasszonyi ruhájában. Tóth Vera bevallotta, voltak félelmei a ruha kapcsán, hiszen mindenki szeretne a menyasszonyi ruhájában tündökölni, királynőnek lenni, de félt, hogy az alkata miatt ez nem válhat valóra. Végül az elkészült ruhát felpróbálva ő maga csodálkozott el, mennyire gyönyörű is tud lenni.