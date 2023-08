Négy gyereket hagyott hátra Vanda, esténként hiába keresik édesanyjukat a picik

„Sosem fog elmúlni a fájdalmunk!” - mondta lapunknak Vanda édesapja, Kucsera Imre. Ahogyan azt megírtuk, a Bács-Kiskun vármegyei Tasson élő 28 éves édesanya néhány hete adott életet negyedik gyermekének, a kis Gergőnek. Először minden rendben volt, de néhány nappal később rosszul lett, kórházba kellett szállítani, ahol azonnali műtétre volt szüksége. Ám ezt már nem élte túl. Olvasóink gyűjtést szerveztek a családnak, ami miatt Imréék nagyon hálásak, így ők is szeretnének másokon segíteni.

A gyerekei voltak a mindene Fotó: Olvasói

Rászoruló gyermekek kapják a ruhákat

Amióta Vanda meghalt, rengeteg adományt kapunk

– számolt be Imre. – Nagyon hálásak vagyunk érte, nem is sejtettük, hogy ennyi jó ember van! Pénz mellett, ami óriási segítség a négy gyermek miatt, kapunk még gyerekruhákat is. Sokan gondoltak a 7 éves Adélra, a 4 éves Martinra, a 2 éves Rebekára és a néhány hetes kis Gergőre is. Sok olyan ruhát kaptunk, ami például téli és most jó lenne Gergőre, de mire beköszönt a hideg, már kinövi. Mivel rengeteg ilyen ruha van, ezért úgy döntöttünk, hogy mi is felajánljuk a környékbeli rászoruló gyerekeknek és a családjaiknak. Így ezek is jó célt fognak szolgálni.

„Megkíméltük a gyerekeket a temetéstől”

Ahogyan arról korábban írtunk, Vandát éppen legnagyobb kislánya születésnapján hamvasztották el. Hófehér urnáját pedig pénteken kísérték a gyászolók utolsó útjára. A nőt csendben, egy hang nélkül gyászolták, egyedül Vanda édesanyja lélektépő zokogását lehetett hallani. Az asszony összeomlott, őt a rokonoknak és a férjének kellett támogatnia. Vanda szerelme, András pedig egyedül jött el, gyermekeik nélkül.

Nem akartuk a kicsiket kitenni ennek az egésznek

– folytatta Imre. – Bőven elég nekik az, hogy esténként hiába keresik az anyjukat, hiszen ő fürdette és fektette le mindig őket. Szegények nem értették volna meg a temetést, kicsik még ehhez. Így megkértünk egy barátot, ő vigyázott rájuk otthon a szertartás ideje alatt.

Rengetegen hoztak virágot Vanda sírjára Fotó: Olvasói

Trombózisban halt meg

Ahogyan azt megírtuk, amikor Vanda rosszul lett, mentővel szállították Kecskemétre. Azonnal meg kellett műteni, de már nem tudták őt megmenteni. Végül kiderült, hogy egy vérrög elérte a szív artériáját és elzárta a szívet.

Trombózisba halt bele a kislányom. Még elköszönni sem tudtam tőle…

– mondta korábban a gyászoló apa.

Segítségre van szüksége a családnak

Bármi történik, a családot egyben fogjuk tartani!

– fogadkozott Imre.

– A vejemnek meg fog szűnni a munkahelye, így még nehezebb lesz anyagilag négy gyerekkel. Mi mindent megteszünk. Inkább én nem eszem, de az unokáimnak legyen mit ennie! Össze kell szednünk valamennyire magunkat, hiszen nekem is vissza kell állnom dolgozni, hogy fenn tudjuk tartani a családunkat...