Augusztus 20-i légi parádé: Gripenek hódították meg az eget - Galéria

Az augusztus 20-i légi parádé története több mint száz évvel korábbra nyúlik vissza. Az első bemutatót 1912-ben tartották Budapesten, a Rákosmezőn. A magyar repülés úttörői, köztük Kvasz András, törékeny repülőgépeken mutatták be tudásukat. Bár a programok nem mindig voltak hibátlanok, a közönség számára mégis óriási élményt jelentettek.

Fotó: Bors

A cél már akkor is az volt, mint ma: népszerűsíteni a repülést, bemutatni a pilóták felkészültségét és lenyűgözni a nézőket. Ez a hagyomány azóta is él, és mára az augusztus 20-i nemzeti ünnep egyik elmaradhatatlan része lett.

Augusztus 20-i légi parádé Budapesten

2025-ben a bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon. Ez a helyszín nemcsak a legjobb rálátást biztosítja a rakpartokról és a hidakról, de még Budapest szívében van. A gépeket 9.00-tól 9.45-ig lehetett megcsodálni a levegőben.

Az augusztus 20-i légi parádé résztvevői a Magyar Honvédség legmodernebb repülőeszközei közül kerülnek ki:

Vadászrepülőgépek, köztük a JAS–39 Gripen gépek, kötelékben és egyéni manőverekkel.

Szállító- és harci helikopterek, például a MI–17 és MI–24 típusok, amelyek gyorsaságukkal és erejükkel nyűgözik le a közönséget.

Kiképző helikopterek, amelyek a katonai repülés mindennapjait is közelebb hozzák a nézőkhöz.

