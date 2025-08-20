UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Augusztus 20-i légi parádé: Gripenek hódították meg az eget - Galéria

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 11:40
légiparádéMagyar Honvédség
Az augusztus 20-i légi parádé a nemzeti ünnep egyik fénypontja.
K. C.
A szerző cikkei

Az augusztus 20-i légi parádé története több mint száz évvel korábbra nyúlik vissza. Az első bemutatót 1912-ben tartották Budapesten, a Rákosmezőn. A magyar repülés úttörői, köztük Kvasz András, törékeny repülőgépeken mutatták be tudásukat. Bár a programok nem mindig voltak hibátlanok, a közönség számára mégis óriási élményt jelentettek.

Fotó: Bors

A cél már akkor is az volt, mint ma: népszerűsíteni a repülést, bemutatni a pilóták felkészültségét és lenyűgözni a nézőket. Ez a hagyomány azóta is él, és mára az augusztus 20-i nemzeti ünnep egyik elmaradhatatlan része lett.

Augusztus 20-i légi parádé Budapesten

2025-ben a bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon. Ez a helyszín nemcsak a legjobb rálátást biztosítja a rakpartokról és a hidakról, de még Budapest szívében van.  A gépeket 9.00-tól 9.45-ig lehetett megcsodálni a levegőben. 

Az augusztus 20-i légi parádé résztvevői a Magyar Honvédség legmodernebb repülőeszközei közül kerülnek ki:

  • Vadászrepülőgépek, köztük a JAS–39 Gripen gépek, kötelékben és egyéni manőverekkel.
  • Szállító- és harci helikopterek, például a MI–17 és MI–24 típusok, amelyek gyorsaságukkal és erejükkel nyűgözik le a közönséget.
  • Kiképző helikopterek, amelyek a katonai repülés mindennapjait is közelebb hozzák a nézőkhöz.

Íme a galériánk az augusztus 20-ai légi parádéről: 

Galéria: Augusztus 20-i légi parádé - Galéria
