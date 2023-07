Szülés után hunyt el a 28 éves Vanda: hófehér urnában bocsátották örök nyugalomra

Több százan mentek el péntek délután Vanda temetésére. A nagy melegben egy gyászoló rosszul is lett, hozzá mentőt is kellett hívni. A 28 éves anyuka édesanyja teljesen összeomlott, őt támogatni is kellett a hozzátartozóknak.

Tragikus körülmények között halt meg egy négygyermekes családanya a Bács-Kiskun vármegyei Tasson – írta meg a Metropol. A 28 éves Vanda néhány hete adott életet negyedik gyermekének, a kis Gergőnek. Hazaengedték őket a kórházból, de a fiatal édesanya rosszul lett. Kórházba szállították, ahol azonnal a műtőbe tolták. Ám onnan már nem tért haza, életét vesztette. Vandát a tassi temetőben, péntek este helyezték örök nyugalomra.

