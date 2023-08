Keményen beleállt a légitársaságokba ez a molett modell: ingyen extra helyet a túlsúlyos utasoknak!

A legtöbb ember számára a repülés öröm: legyőzzük az alapvető fizikai törvényeket, és így az ember szárnyak nélkül az égbe emelkedhet. Az ókori mítosz szerint Daedalus és Icarus madártollakból készített tollakat, hogy kirepülhessenek a krétai labirintusból, az embernek tehát már régóta vágya az égbe emelkedni. Manapság már nem megoldhatatlan feladat a repülés, ugyanakkor az embereknek egy csoportját meglehetősen megviseli ez a tevékenység, a túlsúlyos emberek pedig kifejezetten megszégyenítőnek érzik.

A repülés a túlsúlyos emberek számára nem kellemes

Jaelynn Chaney egy plus size modell és influencer, aki többszázezer követővel rendelkezik. Fő témája az, hogy a túlsúlyos emberek milyen problémákkal szembesülnek, ha utazni indulnak, a repülés okozta kellemetlenség kérdéskörét pedig fókuszba állította. Szerinte ugyanis manapság a molett emberek számára megalázó és diszkriminatív tapasztalat a repülés, hiszen nagyságuk miatt nem férnek el kényelmesen egyetlen ülésben. Ez sokszor fájdalmas a molett utas számára, arról nem is beszélve, hogy a többi, nem túlsúlyos utas is aggódva és stigmatizálva tekint rájuk, félve attól, hogy pont melléjük ül majd le. Mindez abból indult ki, hogy Jaelynn a vőlegényével utazott repülőn, a hely azonban olyannyira kényelmetlen volt a számára, hogy tele lett kék-zöld foltokkal és zúzódásokkal - tudta meg a Mirror.

Jaelynn ezért most petíciót indított annak érdekében, hogy törvény kötelezze a légitársaságokat, hogy a molett embereknek adjanak ingyenes extra székeket, hogy ők is kényelmesen elférjenek. A lány arra hívta fel a figyelmet, hogy a légitársaságok semmilyen körülmények között nem biztosítanak ingyenes extra helyet: akkor sem, ha valaki fogyatékos vagy mozgáskorlátozott. Az amerikai lakosság 41 százaléka, míg a brit társadalom 25 százaléka elhízott, éppen ezért a problémát nagyon aktuálisnak és fontosnak tartja. Kanadában a túlsúlyosság fogyatékosságnak számít, ennek ellenére az Air Canada sem biztosít extra üléseket nekik.

Ha egy túlsúlyos ember arra kényszerül, hogy csak egy ülést foglaljon, az fájdalmas és kiszolgáltatott érzést okoz, és az utastársak rossz reakciói miatt gyűlöletkeltő megjegyzéseknek vagyunk kitéve

- magyarázta a modell.