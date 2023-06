Kulcsár Edina legfrissebb videójáról: „Nonstop terhes ez a nő?”

Ezúton is köszönöm azoknak, akik ilyen üzeneteket szoktak nekem küldeni, mert ezektől csak plusz motivációt kapok. Valóban nem vagyok top formában, sajnálom ha ez valakinek nem tetszik (nekem sem annyira) de ugye nem kötelező nézni. Most a 3. szülésem után tényleg nem sikerült olyan hamar visszanyerni az alakom, mint az előző kettőnél, de hát ez van. Most nem ez az első és legfontosabb az életemben, de azért mostantól próbálok egy picit minden téren tudatosabb lenni