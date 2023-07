"Ez genetikailag bele van kódolva a Zámbókba": súlyos aggodalmakra reagált Zámbó Krisztián

Zámbó Krisztián mindig is a megosztó sztárok közé tartozott, ezért a kommentelők sosem kímélték. Ezúttal azonban a hozzászólók átléptek egy határt. Legfrissebb képeinél egyre a súlyával foglalkoztak, ezt pedig nem tűrte szó nélkül az énekes.

„Kövérnek nem mondanám magam"

A Ripost-nak pedig, tiszta vizet öntött a pohárba:

„Azzal kezdeném, hogy alapvetően nem vagyok elégedetlen a tükörképemmel. Látom, hogy van rajtam egy kis plusz, de kövérnek nem mondanám magam. Ez genetikailag bele van kódolva a Zámbókba: van egy kis pocak, egy kis toka. 43 éves vagyok, az embernek ilyenkorra megváltozik az anyagcseréje, a testfelépítése. 183 centimhez 100 kilót nyomok, szerintem 7-8 kilót kéne csak leadnom” – fejtegette az énekes, majd hozzátette: „Nem érdekelnek már a rosszindulatú kommentelők, de azért rossz érzés, hogy a súlyommal bántanak. Ez abszolút illetlenség, az emberek nem tudhatják, mi áll ennek a hátterében. Ott van például szegény Király Linda is, aki betegség miatt tud nehezen megszabadulni a kilóktól. Nagy szemétség az is, hogy állandóan a gyerekáldásról faggatják, pedig ennek is lehet egészségügyi háttere. Nálunk ilyenről szerencsére nincs szó” – fűzte hozzá Krisztián, aki elárulta, a kommentelőkkel ellentétben a környezete szerint jól néz ki.

Zsuzsikának épp így tetszik

„Sokan jönnek oda hozzá személyesen, és azt mondják, nem is vagyok kövér! Csalókák a fotók, viszont én legalább nem használok szépítő filtereket! Egyébként a párom, Zsuzsika kifejezetten szereti a külsőmet, jobban tetszik neki, hogy érettebb az arcom!” – fedte fel Krisztián, majd elárulta: fiatalon is küzdött a súlyával, de akkor épp a vékonysága volt aggasztó!

Fiatalon cingár gyerek voltam, akkor éppen hogy hízni nem tudtam. 15-16 éves lehettem, mikor apám elvitt a kórházba, mert már anorexiától féltettek.

B12 injekciókat kaptam, egy hónapig jártam orvoshoz. A sport is segített. Ám az utóbbi években a covid és a sok munka miatt elhanyagoltam az edzéseket, de most újra elővettem a kondibérletem! Nem akarok kockás hasú nádszál lenni! Egy kicsit szeretnék szálkásítani, és néhány kilótól megszabadulni. De nem is a látvány, hanem az egészségem miatt. Mi Zámbók 100 évig élünk: a mamám 96 éves korában hunyt el, a keresztapámnak pedig hatvanéves kora után született gyereke!”