Mindenki kinevetett, mert kövér nőt vettem feleségül: most aztán irigykedhettek rám!

Hat évvel ezelőtt az egész internetet bejárta az a fotó, amely egy fiatal és boldog pár esküvőjén készült. Egyikük sem nevezhető kifejezetten szép embernek, de tökéletesen boldoggá tették egymást, és minden napot örömben és szeretetben éltek meg. Az esküvői fotóikon milliók nevettek, és mindenki azzal cukkolta a férfit, hogy miért vett feleségül egy ilyen nőt. Ami ezután történt, arra nincsenek szavak, s most mindenki irigykedik felesége miatt.

Sokan nevették ki a férfit, amiért elvette a hölgyet

A párt nem érdekelte a küllemük, mert tökéletesen boldogok voltak együtt. Nem a külsőségekben keresték a boldogságot, így nem is érezték problémának a kinézetüket. Hamarosan egy egészséges gyermeknek adtak életet, az anyuka pedig tovább hízott a várandóság alatt. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy önmaga és gyermeke miatt nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az egészségére és a testsúlyára.

Magánedzőt fogadott hát, és a sok kemény munkának köszönhetően 98 kg-ot fogyott. Igazi nádszálkarcsú szépség lett, ekkor azonban még nem elégedett meg önmagával. Bár férje ellenezte, plasztikai műtéteknek vetette alá magát, hogy a szépészeti beavatkozások után igazán szépnek érezze magát. A végeredmény igazán lélegzetelállító lett:

Rá sem lehet ismerni

A férj most azonban azzal szembesült, hogy kapcsolatukban ő a "csúnya", ezt pedig nehezen kezelte. Kezdett megromlani a házasságuk, és féltékennyé vált. Éppen emiatt azt a döntést hozta meg, hogy ő is szépítészeti beavatkozásoknak veti alá magát, kés alá feküdt, gyúrni kezdett, így most már ő is jól érzi magát a bőrében. A párnak két gyermeke született, és bár külsőre teljesen megváltoztak, belül továbbra is olyan boldogok és szeretetteljesek, mint egykor - írja a Freehub.