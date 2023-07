„Ha nincs velem, nagy baj is történhetett volna" – pánikrohamot kapott egy lány a Balaton Soundon

Kovács Bettina a közösségi médiában posztolta ki, hogy keresi azt a fiút, aki segített neki a Balaton Soundon, amikor rátört a pánikroham. Az eset még vasárnap hajnalban történt vele. A fiú két órán át a lány mellett maradt, vizet hozott neki és vigyázott rá. Bettina most a fesztiválozók figyelmét szeretné felhívni a segítségnyújtásra, illetve a fiúnak szeretne köszönetet mondani, aki ismeretlenül is mellette volt és segített rajta.

A Balaton Soundon mindig nagy a tömeg (Bettina nincs a képen) Fotó: Vasvári Tamás

„Azt éreztem, hogy meghalok, megfulladok"

Bettina vendéglátósként dolgozott a Balaton Soundon, és persze a műszak után bulizott is. A fesztivál utolsó napján hajnalban váratlanul rosszul lett bulizás közben. A lánynak már korábban is volt pánikrohama, így tudta, hogy a nehézlégzés, a szapora szívverés és a halálfélelem ennek a jele. A tünetek kezdtek eluralkodni rajta. A fiatal lány a VIP mögé vonult el, ugyanis tömegiszonya lett és már a zene is zavarta. Ekkor egy idegen fiú segítségét kérte, aki, mint egy őrangyal, vele maradt és segített rajta.

Hátramentem a VIP mögé és leültem a fűbe. Ekkor jött az én megmentőm, akit leszólítottam és mondtam neki, hogy ha tud, akkor segítsen. Egyből látta, hogy pánikrohamom van, mert ő is élt már át hasonlót. Körülbelül két órán keresztül ott ült velem a fűben, kétszer is hozott nekem vizet, tartotta bennem a lelket és nyugtatgatott végig. Ha ő nincs mellettem akkor, lehet hogy nagyobb baj is lett volna

– mesélte a lány a Ripostnak. Amikor kicsit jobban érezte magát, visszaindult a szállásra, ahol munkatársaival együtt lakott a fesztivál ideje alatt.

"A mentőautóban már sírtam"

– Elindultam a szállásunkra, de közben újra rosszul lettem a sok ember láttán, így leültem a fűbe az út szélén. Nem nagyon akart megállni senki, hogy segítsen. Arra jött egy másik srác és megkérdezte, hogy jól vagyok-e, mondtam neki, hogy nem... Ő is nagyon segítőkész volt és mellettem volt legalább egy órát, majd utána el is vitt a szállásra – mesélt az ijesztő estéről Betti. A szálláson kezdett megnyugodni, hogy túl van a nehezén, de a java csak eztán jött! Másnap reggel újabb rosszullét tört rá, amikor reggelizni indult egy munkatársával, és ekkor már nem volt kérdés, hogy mentőt kell hozzá hívni.

Volt már előtte is pánikrohamom, de mindig tudtam kezelni, viszont most úgy eluralkodott rajtam, hogy semmivel nem tudtam csillapítani. A mentőautóban már sírtam nagyon mert megijedtem, hogy esetleg nagyobb bajom is lehet

– mesélte Betti, aki elárulta, hogy ő is követett el hibát: nem ivott elég vizet és a normális táplálkozásra sem figyelt oda a Balaton Sound alatt. Miután kapott infúziót, ugyan kicsit jobban lett, de bevitték megfigyelésre Siófokra a kórházba.

A fesztiválokon is érdemes odafigyelni a megfelelő táplálkozásra és vízivásra (Betti nincs a képen) Fotó: Bodnár Boglárka

„Fontos a pihenés, a folyadékpótlás és a rendszeres étkezés"

Mint kiderült, Bettina nem figyelt megfelelően a pihenésre a fesztivál alatt, ahogy arra sem, hogy eleget egyen és igyon. Bár az eset nem tántorította el attól, hogy további fesztiválokra is elmenjen dolgozni a nyáron, ott már teljesen másképp fog csinálni mindent, hogy ne történhessen meg vele újra ugyanez.

Azt javaslom minden fesztiválozónak, hogy figyeljenek oda az egészségügyi állapotukra. Igyanak elegendő vizet, mert az alkohol nem hidratál, egyenek naponta többször, a vitaminok elengedhetetlenek és persze nem árt odafigyelni arra is, hogy az italukat ne tegyék le sehol. Az alvásra is oda kell figyelni, minden nap valamennyit pihenjenek, mert nekem csak pár órát sikerült aludnom és a kimerültség is hozzájárult a pánikrohamaimhoz

– zárta gondolatait a fiatal lány, aki hazajutva Zamárdiból, a közösségi médiában kereste meg ismeretlen őrangyalát és felvette vele a kapcsolatot, hogy elmondhassa, mennyire hálás neki.