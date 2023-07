Még a föld is megremegett a Balaton Sound miatt

Akkora volt a buli, hogy még a föld is megremegett Zamárdiban a Balaton Soundon szombaton. Az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma közösségi bejegyzésében egészen pontosan azt írta:

A Balaton Soundon fesztiválozók ismét megmozgatták a talajt! Dimitri Vegas & Like Mike okozta a legnagyobb földrengést ma este. Az ábrán a tihanyi állomásunk regisztrátuma látható

- számoltak be róla Facebookon.

A Sound mindig is híres volt arról, hogy világsztárok sorát vonultatja fel, idén azonban különösen erős lett Európa legvonzóbb beach fesztiváljának line-up-ja. „ Idén a világ legjobb DJ-it listázó DJ MAG Top 100 névsorából közel 20 előadót sikerült elhoznunk, a nagyszínpados EDM sztárok mellett az alternatív elektronikus zenei szcéna legismertebb művészei is fellépnek a fesztivál B my Lake zónájában. Emellett egy új helyszínen ikonikus nemzetközi party brand-ek mutatkoznak be és nem maradhatnak ki a legjobb hazai zenészek, DJ-k sem, akik számos különböző helyszínen bukkannak majd fel a Heineken Balaton Sound zenei felhozatalában” – emelte ki korábban Filutás Anna, a fesztivál projektvezetője.

A június 28-tól július 1-ig tartó fesztiválon többek között olyan világsztárok léptek fel idén, mint Tiësto, Armin Van Buuren, Hardwell, vagy Dubfire. A B my Lake nevével fémjelzett alternatív elektronikus zenei szcéna legnagyobb színpada, a B Stage, olyan neveket vonultatott idén fel, mint Charlotte De Witte, Carl Cox, Joseph Capriati, Adam Beyer, Sam Paganini, Dubfire, Satori live vagy Artbat illetve Pan-Pot.