Galambos Lajcsi lánya, Bogi: „Hiányzik, hogy apukámmal fesztiválozzak”

Hatalmas öröm érte Galambos Boglárkát: saját ruhamárkáját árusító standot üzemeltethet a Balaton Soundon. A népszerű fesztiválon eddig csak a saját márkás termékeit árulták, Bogi kollekciója azonban meggyőzte őket, így külsősként biztosítottak neki helyet.

Galambos Boglárka a saját ruháit árulhatja a kedvenc fesztiválján Fotó: Földvári Zsófia / Bors

„Annyira izgultam, hogy este alig aludtam"

Galambos Lajos lánya örökölte édesapja művészi vénáját, bár ő a festészetben és divattervezésben teljesedett ki. GBA Style nevű márkája most saját placcot kapott a népszerű Balaton Sound fesztiválon. A koncerthelyszín szerda délután nyitotta meg kapuit, még az utolsó pillanatban értük el telefonon Bogit, aki izgatottsággal a hangjában mesélte el, hogy érzi most magát:

– Nagyon boldog vagyok! Óriási megtiszteltetés ez számomra! Mindig kijövök a Balaton Soundra, ez az álomfesztivál, amit tini korom óta egész évben várok!

A barátnőimmel már jóval előtte elkezdtük megtervezni a lejutást, és persze azt, hogy milyen ruhát fogunk viselni! Éppen ezért különösen megtisztelő, hogy most a saját kollekciómmal lehetek itt. Hatalmas élmény, annyira izgultam, hogy este alig aludtam.

Nagyon egyedi darabokat kínálok, mindben van egy kis őrület, és a legtöbbre a saját, vászonra festett képem van rányomva. Számoltam a rossz idővel, így vannak pulcsik, de fürdőgatyák, láncos bikinik, keresztpántos felsők. A legtöbbet én magam varrtam, mindben benne van az egyéniségem. Újrahasznosított anyagokból dolgozom, ami Olaszországból érkezik, igazán jó minőség, legalábbis ahogy én most megtapintom, ezt érzem – tette hozzá izgatottan a fiatal tehetség.

Boglárka nagyon büszke a kollekcióra, aminek darabjai újrahasznosított anyagból készültek Fotó: Galambos Boglárka

„Apukám járt ki velem a Szigetre"

Bogi több képet is megosztott a standjáról a nyitás előtti pillanatokból. Az első vendége pedig az édesanyja volt.

– Mindenképp szerettem volna, ha anyukám és a testvéreim megnézik az önálló projektemet, amin ennyit dolgoztam. Így egyben még nem látták a kollekciót, anyukám annyira lelkes lett, hogy magára is kapott egy festett dzsekit és kalapot. Ez a szett egyébként eredetileg Metzker Vikinek készült. Persze anyukám csak poénból vette fel, az ő stílusa ennél konzervatívabb – fogalmazott Bogi, akitől azt is megkérdeztük, hogy az esti bulikra is kint marad-e az édesanyja:

– Dehogy! – nevetett fel a divattervező. – Ő nem szereti ezt a tömeget. Viszont annak idején apukám járt ki velem a Szigetre! – árulta el Bogi, felidézve tinikorát. – Jöhetett velünk mindig egy barátnőm is, apukám pedig ott állt mögöttünk és vigyázott ránk! Hiányzik, hogy vele fesztiválozzak – utalt Lagzi Lajcsira Bogi, aki már sietett is, hogy a standjával kapcsolatos teendőket intézze. Elárulta, a pénztárgép használatában még nem elég magabiztos, így egy barátja fogja segíteni, de ő is mindenképp szeretné látni, hogy megy a bolt!