Rémálom a rendezvényen: Gabriela Spanic hirtelen rosszul lett, kirohant a stúdióból

Rémisztő dolog történt szerdán Gabriela Spanic-kal a mexikói Televisa stúdiójában! A Paula és Paulina sztárja, aki többször is vendégeskedett Budapesten a Dancing with the Stars kedvéért, egy nagyszabású tévés eseményen vett részt, hogy beszéljen jövőbeli álmairól, terveiről.

Gabriela Spanic rosszul lett a hőségtől (Fotó: Bors)

A rendezvényen csak úgy hemzsegtek a helyi celebek és a sajtó képviselői, Gaby pedig nagy elánnal vágott bele a beszédébe, ám a szereplése néhány percen belül rémálommá vált. A színésznő arca ugyanis váratlanul falfehérré vált, a teste remegni kezdett, ő pedig egy gyors és halk bocsánatkérést követően kiviharzott a stúdióból - számolt be róla a mexikói tribuna.com.



Pánikrohamnak hitték a bajt

Gaby-t végül a stúdió kertjében találták meg, néhány árnyas fa tövében ücsörögve. Egy Eden Dorantes nevű riporter később odamerészkedett hozzá, hogy megkérdezze, mi volt a baj. Mindenki arra tippelt, hogy Spanic-nak pánikrohama volt!

- Kezdtem nagyon rosszul lenni a szédüléstől, de nem egy betegség miatt, hanem a mexikóvárosi szörnyű hőség miatt, ami nagyon rosszat tett nekem

- magyarázta a telenovellák hősnője, aki nemes egyszerűséggel hőgutát kapott. Később egy kézi ventilátort is kapott, hogy egy kicsit lehűtse magát.

Megtámadták az ikertestvérét

Gaby-nak egyébként mostanában nem túl könnyű az élete. Ahogy arról a Ripost beszámolt, Daniela Spanic-ot tavaly októberben érte véres támadás Mexikóvárosban, méghozzá a nyílt utcán!

- A testvéremet egy kővel dobták fejbe, a kő ráadásul pont azon a ponton találta el, ahol 2008-ban műtötték a stroke-ja miatt, ez nem lehet véletlen. Bár már szerencsére jobban van, természetesen nagyon megviselték a történtek - mondta szomorúan Spanic, amikor interjút adott a budapesti reptéren.

Bár Daniela azóta jobban van, az összetartó testvérpárt nagyon megrázta a merénylet.