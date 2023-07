Hihetetlen videó: két évig mindennap lefotózta magát, döbbenetes, mi lett a vége

Kár szépíteni: ha valaki arra adja a fejét, hogy lefogyjon és egy izmosabb test köszönjön rá vissza a tükörből, az nem kétnapos, de nem is két hónapos munka lesz. Az elhatározást folyamatos, kitartó edzés, valamint tudatos életmódváltás kell, hogy kövesse, melynek természetesen az egészséges táplálkozás is része. És hogy mennyire nem egyik pillanatról a másikra történik a változás, az jól példázza annak a férfinak is az esete, aki két éven keresztül minden nap készített magáról egy fotót a tükörből, hogy azt végül videóba fűzve mutathassa meg, honnan hova jutott. Az Insta-oldalán megosztott felvételt nem véletlenül kedvelik négymilióan.

A Kanadában élő Bishoi Khella korábban jó 160 kilót nyomott, amiből két év leforgása alatt 73-at adott le. De nem csak a mérleg nyelve mutat mást, ugyanis a fogyás mellett komoly izmokat is növesztett, hála a kitartó edzéseknek és annak, hogy tudatosan figyelt oda testére. Azóta igyekszik minél több embernek beszélni az edzések és az egészséges életmód fontosságáról, és próbál minél több embernek segíteni elérni az álomalakot.

