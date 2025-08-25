"Ő volt a társaság lelke" - egyszerű torokfájása végzett a 22 évessel

A 22 éves frissen diplomázott Amy Forsyhe sosem gondolta volna, hogy egyszerű torokfájása okozz majd a tragédiáját. A fiatal nő tavaly novemberben lett olyan rosszul, hogy kórházba került miatta. Ott kiderült, torokfájása tágyoggá alakult, ami végül sajnos elzárta légutait. Öt napig küzdött az életéért, azonban sajnos az intenzíven fekve elhunyt. Most, közel egy évvel a tragédia után családja annak a kórházi részlegnek igyekszik pénzt gyűjteni, ahol Amy-n próbáltak segíteni.

Egyszerű torokfájással került kórházba. Fotó: Facebook

Amy volt a legidősebb gyermekünk

- kezdte megemlékezését édesanyja Nicola.

Amy újságírást tanult és tantermi asszisztens volt. Otthonában lett rosszul, oda hívtak hozzá mentőt. Eddig 2500 fontot, kicsivel több mint egymillió forintot gyűjtöttek öszze a kórháznak. A cél ennek négyszerese.

Amy volt a társaság lelke. Hangos, nagy egyéniség, és mindenütt jelen volt. A kedvenc színei a rózsaszín és a sárga volt. Minden ruhájában ez a két szín dominált

- közölte Nicola hozzátéve, hogy az adománygyűjtéssel a cél a kórházi helyiségek kényelmesebbé tétele a nehezebb napokat átélő családok számára. Ha egy kicsit kényelmesebbé tehetjük a kórházi helyiségeket a legnehezebb napokat átélő családoknak.

Számunkra volt megtiszteltetés, hogy Amy mellett állhattunk. Nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért, és tervezzük, hogy a pénzből a hozzátartozók számára javítjuk a körülményeket. Emellett rózsaszín és sárga részleteket is elhelyezünk az osztályon, hogy méltó emléket állítsunk Amynek

- közölte a belfasti Ulster Kórház intenzív részlegének vezetője, írja a Mirror.